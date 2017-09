Patrão atropela e mata funcionário após discussão por ‘serviço errado’ em MT

Clesomar foi socorrido por amigos que estavam no local e levada para o Pronto-Socorro daquele município ainda com vida, mas morreu ao dar entrada na unidade.

Um homem foi atropelado pelo patrão, na quarta-feira (6), em Canarana, a 838 km de Cuiabá, depois de uma discussão por um ‘serviço errado’, segundo a Polícia Militar. Cleosmar Soares Menezes, de 32 anos, foi socorrido e levado para o hospital, mas morreu na unidade. O patrão dele, Joaquim Marques da Silva, fugiu do local sem prestar socorro e ainda não havia sido localizado pela polícia. O G1 não consegiu contato com a defesa dele.

You May Also Like