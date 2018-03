Patrícia, Caruso e Diego estão no paredão Um deles deixa o programa na próxima terça-feira

(Foto Reprodução ) – Patrícia, Caruso e Diego estão no paredão do “Big Brother Brasil 18”. Patrícia foi escolhida por Gleici, pois ela, no último paredao, ganhou este poder de indicar alguém para a berlinda.

Caruso foi o voto das líderes da semana, Jéssica e Paula. Segundo elas, foi difícil escolher uma pessoa que as duas quisessem. Diego recebeu quatro votos da casa e por isso enfrentará o seu segundo paredão no reality.

Wagner, o Anjo da semana, imunizou Viegas. Gleici também não podia ser votada e nem Paula, que por ser líder. estava imune. Jéssica, a outra líder, ficou com prêmio de dez mil reais e podia ser votada. A personal trainer recebeu dois votos.

Veja como foi a votação:

Caruso, Viegas votaram na Jéssica.

Família Lima, Gleici, Breno, Wagnervotaram no Diego.

Diego e Patrícia votaram no Breno.

Kaysar votou no Wagner.

Por: O Globo

