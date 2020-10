Patrimônio do atual prefeito de Rurópolis multiplica e cresce 583% em 4 anos, aponta TSE

Taká, atual prefeito de Rurópolis. Foto: reprodução

Os dados de natureza pública disponibilizados em uma plataforma do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, aponta que o atual prefeito do município de Rurópolis e candidato a reeleição, Taká, teve aumento de 583% no patrimônio em um período de 4 anos.

No ano de 2016, quando disputou e venceu a eleição para a prefeitura, Taká declarou à Justiça Eleitoral possuir um patrimônio avaliado em R$ 320 mil. No detalhamento dos bens, estão elencados dois lotes de 200 hectares avaliados em R$ 200 mil; outro de 100 hectares de R$ 80 mil e um veículo automotor de R$ 40 mil. Veja AQUI.

Por outro lado, neste ano de 2020, Taká declarou possuir bens que somados chegam ao montante de R$ 2.187.000,00 milhões, quase 7 vezes maior o valor referente ao ano de 2016. Entre os bens declarados estão quatro lotes rurais na zona rural de Rurópolis avaliados em R$ 1,4 milhão, seguido de 550 cabeças de gado bovino avaliado em R$ 687 mil, somado ainda a uma residência de R$ 100 mil. Veja AQUI.

A declaração de patrimônio é obrigatória para quem disputa as eleições.

Taká (MDB) – 15

Atual prefeito de Rurópolis, Taká teve candidatura à reeleição lançada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, no dia 11 de setembro em convenção partidária, linkado à coligação majoritária “O trabalho continua”. Como candidato ao cargo de vice-prefeito, o nome de Nenem (Erzeni Orben), foi apresentado.

Natural do município de Assis Chateaubriand, estado do Paraná-PR, Joselino Padilha, Taká (nome na urna), tem 48 anos e tenta reeleição para segundo mandato como Chefe do Poder Executivo Municipal.

