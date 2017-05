Pau D’Arco: identificados corpos de oito mortos em confronto

Secretaria de Segurança vai enviar delegados de Belém para acompanhar as investigações

Os corpos de oito dos 10 mortos durante um confronto no município de Pau D’Arco, no sudeste paraense, ocorrido na manhã de ontem (24), já foram identificados por familiares no Centro de Perícias Renato Chaves de Marabá. Dois corpos ainda aguardam exames de necropsia pelo instituto médico legal na manhã desta quinta-feira (25).

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que vai enviar dois delegados de Belém para acompanhar o inquérito no município ainda hoje. A investigações serão realizadas pelo Departamento de Investigações Especiais da Polícia Civil.

“Seria prematuro qualquer conclusão sobre a operação antes que se concluam as investigações e perícias a cargo da Polícia Civil”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social Jeanot Jansen. A Secretaria também enviou reforços das policias Civil e Militar de Belém para intensificar as investigações e reforçar a segurança em Pau D’Arco.

O caso

Na manhã de ontem, durante o cumprimento de 16 mandados judiciais na região da Fazenda Santa Lúcia, a 60 quilômetros de Redenção, sudeste paraense, policiais teriam sido recebidos a tiros por um grupo que ocupava o local. Durante o confronto, nove homens e uma mulher foram mortos no local. A Secretaria de Segurança informou que dos 10 mortos, quatro estava com mandados de prisão decretados pela justiça. Após a ação, a polícia apreendeu 11 armas de grosso calibre, incluindo um fuzil 762 e uma pistola Glock modelo G25 que estavam com as vítimas.

Ainda segundo a Secretaria, na última sexta-feira (19), o grupo teria sido responsável por atear fogo na fazenda e ameaçar os funcionários da mesma.

Coletiva

Os promotores do Ministério Público do Estado, Erick Fernandes, Jane Cleide Silva Souza e Alfredo Amorim estão acompanhando as investigações sobre as mortes. Ainda ontem, o promotor Erick Fernandes começou a ouvir as famílias que estavam no local no momento em que se deu o confronto. As informações iniciais são de que a operação militar seria para desocupar a área da fazenda que fora reintegrada recentemente. Todos os detalhes das investigações serão divulgados durante coletiva à imprensa paraense ho

Fonte: ORMnews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...