Pau de arara capota e cai de barranco com grupo de evangélicos em Tucuruí

Cerca de 20 pessoas, entre mulheres, adolescentes e crianças, estavam no veículo que teve falha no freio

(Foto; Reprodução/Facebook) – Um acidente de trânsito envolvendo um grupo de cerca de 20 pessoas de uma igreja evangélica foi registrado na tarde deste domingo (05), em Tucuruí, no sudeste paraense. O motorista do caminhão do tipo “pau de arara” perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um barranco. Apesar do susto, não houve registro de vítimas com ferimentos graves.

Segundo o 8º Grupamento Bombeiro Militar, o acidente foi por volta de 13h30. O caminhão vinha de uma ação da Igreja Adventista e seguia por um trecho de terra de uma vicinal que dá acesso à rodovia BR-422, na entrada do bairro Vila Permanente. A estrada era estreita e o freio do veículo teria falhado em uma curva. O caminhão desceu o barranco, capotou e caiu de uma altura de cerca de cinco metros.

Os passageiros do veículo eram mulheres, crianças e adolescentes em sua maioria. Segundo os bombeiros, apesar da gravidade do acidente, todos foram atendidos com ferimentos leves no local e alguns foram levados para o Hospital Regional de Tucuruí. Todos os envolvidos foram resgatados com vida por ambulâncias dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista também foi atendido e levado para prestar esclarecimentos pela polícia.

Em nota, a Igreja Adventista do Sétimo Dia disse que lamenta o acidente e esclarece que o veículo não pertence à Igreja. Segundo a instituição, o proprietário e condutor é membro da congregação local e cedeu o veículo para transporte voluntário dos membros. “Estamos prestando toda a assistência aos feridos e seus familiares e estimamos pronto restabelecimento de todos”, conclui o comunicado.

