Pau de arvore cai e mata homem em Alvorada da Amazônia

O corpo de Zezinho esta sendo velado na Igreja Adventista o sepultamento esta marcado para as 17 horas no cemitério local.

Um acidente com vitima fatal ocorreu na comunidade de Alvorada da Amazônia distante 35 quilômetros da cidade de Novo Progresso, neste domingo, (11). Por volta das 17h,30min, a madeira caiu e feriu na cabeça homem conhecido por Zezinho morador da comunidade com 34 anos de idade. “Zezinho morreu no local”.

