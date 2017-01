Paula Andressa – Delegado diz que jovem desaparecida em garimpo de MT pode ter sido morta

Paula Andressa residiu em Novo Progresso -Saiu em busca de ouro na nova serra pelada no estado do Mato Grosso – A suspeita da Polícia Civil de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, é de que a jovem Paula Andressa, de 29 anos, que se mudou para um garimpo em busca de ouro tenha sido morta. Ela está desaparecida há aproximadamente 15 dias. Segundo os familiares da jovem, o último contato com Paulo foi feito por telefone na terça-feira (3). Ela saiu de de São José das Palmeiras (PR) e morou no Pará antes de tentar a sorte na área de garimpo que ficou conhecida como ‘Nova Serra Pelada’.

De acordo com o delegado Gilson Silveira, da Polícia Civil, o desaparecimento da jovem é investigado e a hipótese de assassinato não é descartada. “É possível que ela tenha sido morta, porque bandidos resolvem as coisas matando”, afirmou.

Na casa da jovem, a polícia encontrou apetrechos usados para a atividade garimpeira. “O que se pode afirmar com certeza é que ela estava envolvida com pessoas que estava realizam a atividade de forma ilegal”, declarou.

Segundo a família, um boletim de ocorrência relatando o sumiço da jovem foi registrado. A tia da jovem desaparecida viajou até o município à procura de notícias da sobrinha

O caso

Paula morava em uma casa alugada e havia afirmado à família que pretendia ir embora assim que o aluguel vencesse, no dia 10 de janeiro. “Ela [Paula] pretendia voltar para o Paraná, porque precisava fazer tratamento”, disse Rafaelyn Gregório, prima da jovem.

Segundo Rafaelyn, nada foi levada da casa de Paula. “Tudo na casa dela estava intacto, as bolsas, os móveis, R$ 200 que ela tinha pegado emprestado com um amigo. Até os remédios que ela toma e que são controlados estavam na casa”, contou, explicando que a prima havia sido diagnosticada com depressão de terceiro grau e estava em tratamento.

O último contato da jovem foi feito com a mãe por telefone. “A ideia dela [Paula] era continuar o tratamento perto da família, por orientação da médica dela”, afirmou a prima.

Antes de se mudar para a área de garimpo, Paula morou em Novo Progresso (PA) e montou uma funerária. Para ir em busca de ouro, no entanto, ela vendeu o estabelecimento e se mudou para Pontes e Lacerda.

Por Redação Jornal Folha do Progresso – Fonte: G1MT



