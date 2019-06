Pavimentação de ruas vai gerar emprego e renda em Novo Progresso

Prefeito Macarrão (PSC) em reunião com equipe do Governo e representantes da “JM Terraplanagem” apontando as ruas a serem pavimentadas em Novo Progresso. (Foto:Mauricio Nardino/Divulgação)-

Em mais uma etapa para o inicio dos trabalhos de Terraplanagem e Pavimentação de 15 km nas ruas da cidade de Novo Progresso o prefeito do município Ubiraci Soares (Macarrão) recebeu na semana passa, representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP; e responsável da Empresa “JM Terraplanagem” que venceu a licitação para construção dos 15 km de pavimentação com sistema pluvial e calçada.

Programa já está gerando emprego e renda no município.

Novo Progresso no Pará é uma cidade pequena com 29 mil habitantes e uma rotina com muita poeira e ruas sem pavimentação, tornando o dia difícil para população que sofre com o pó e ruas esburacadas, mas com a chegada do Asfalto os moradores ficaram animados com os investimentos e com a geração de emprego e renda.

O recurso para pavimentar ruas da cidade de Novo Progresso vem de uma parceria entre Governo do Estado e banco chinês vai beneficiar municípios na área de influência da BR-163 e Novo Progresso já vai receber as obras.

Os recursos serão aplicados em municípios da área de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém).

Entre os municípios que serão beneficiados com a execução de obras de drenagem e pavimentação, estão:Novo Progresso, Anapu, Pacajá, Porto de Moz, Itaituba, Novo , Trairão, Placas, Rurópolis, Uruará, Brasil Novo, Medicilândia e Senador José Porfírio.

A empresa já esta se instalando e contratando mão de obra, a geração de emprego e renda no município vai ajudar o comercio local.

Além dos empregos diretos e indiretos, a população também está comemorando a nova infraestrutura da cidade com a pavimentação das ruas:

O prefeito Macarrão(PSC) vem se empenhando no sentido de concluir as obras iniciadas de pavimentação, a empresa Pavienge foi acionada na justiça para concluir o pavimento de sua responsabilidade e recuperar o pavimento com defeito e meio fio.

Macarrão deve ficar na historia como o prefeito que mais pavimentou ruas da cidade.

