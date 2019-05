Paysandu coloca à venda lote promocional de 3.500 ingressos para jogo contra o Inter em Belém

Papão perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 para o time colorado (Foto:Akira Onuma / OLiberal)

Papão já havia vendido mais de 2 mil bilhetes antecipados para o jogo.

Após lançar promoção e vender mais de 2 mil ingressos ao preço de R$20 para o jogo de volta contra o Inter, em Belém, a diretoria do Paysandu faz outra promoção.

O Paysandu venderá um lote de três mil ingressos para a partida contra o colorado gaúcho no valor de R$30 e mais 500 bilhetes de cadeira ao preço de R$50. A venda deste lote inicia nesta sexta-feira (24) e termina na segunda (27). Os valore dos bilhetes após o término da promoção não foram divulgados pelo Paysandu.

Paysandu e Internacional se enfrentam pelo jogo de volta, pelas oitavas da Copa do Brasil, no dia 29, ás 19h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. No jogo de ida realizado no Beira-Rio, em porto Alegre (RS), o time colorado venceu o Papão por 3 a 1. Para avançar na competição, o Paysandu precisa vencer o Inter por três gols de diferença para alcançar a classificação de forma direta, ou derrotar os gaúchos por dois gols de diferença, resultado que leva a decisão para os pênaltis.

Veja os horários e pontos de venda

LOJA LOBO SEDE SOCIAL

Sexta (24): 14h às 19

Sábado (25): 9h às 15h

Segunda (27): 9h às 19h

LOJAS LOBO SHOPPINGS BOULEVARD, METRÓPOLE E GRÃO PARÁ

Sexta (24): 14h às 22h

Sábado (25): 10h às 22h

Domingo (26): 14h às 22h

Segunda (27): 10h às 22h

LOJA DO BORDADO – IT CENTER

Sexta (24): 14h às 21h30

Sábado (25): 9h às 21h30

Domingo (26): 9h às 15h

Segunda (27): 9h às 21h30

LOJA ENCONTRO DOS CAMPEÕES – ICOARACI

Sexta (24): 15h às 19h

Sábado (25): 9h às 12h e 15h às 19h

Domingo (26): a definir

Segunda (27): 9h às 19h

CENTRAL DO SÓCIO-BICOLOR (CURUZU)

Sexta (24): 14h às 18h

Sábado (25): 9h às 13h

Segunda (27): 9h às 18h

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...