Paysandu derrota Criciúma-SC e sobe na tabela da Série B

(Foto: Fernando Torres/Paysandu) -O Paysandu conseguiu nesta sexta-feira (27), a sua 11ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao derrotar o Criciúma-SC, por 1 a 0, no estádio da Curuzu, em Belém, O triunfo deixa o Papão distante da zona de rebaixamento para a Série C.

CONFIRA COMO FOI A PARTIDA.

No primeiro tempo e diante de pouco mais de quatro mil pessoas, o time bicolor tentou pressionar e até contou com ajuda do adversário: em uma falha de Edson Borges, a bola sobra limpa para Marcão, que chutou para fora.

Mesmo de forma desorganizada chegando ao ataque, o Papão foi recompensado aos 24 minutos. Em cruzamento de Juninho, a bola sobrou para Fábio Matos, que chutou por baixo do goleiro Luiz fazendo Paysandu 1 a 0.

Apesar de criar chances ao longo da primeira etapa, o Papão viu o Tigre Catarinense crescer na etapa final, ao ponto do Criciúma-SC não permitir a saída de bola do Paysandu.

O máximo que o Tigre conseguiu foi uma bola na trave com João Henrique após uma cobrança de falta.

No fim do jogo, o Paysandu teve a chance de matar o jogo com Guilherme Santos, porém o lateral mandou por cima do goleiro.

Com a vitória, o Papão chegou a 11ª posição com 41 pontos e volta a jogar em Belém na próxima sexta-feira (3), quando enfrenta o Vila Nova-GO, em Belém.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU: Marcão Milanezi; Ayrton, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos; Renato Augusto, Nando Carandina, Fábio Matos (Augusto Recife) e Juninho (Diogo Oliveira); Caion (Magno) e Marcão.

Técnico: Marquinhos Santos

CRICIÚMA: Luiz; Maicon, Edson Borges, Rafhael Silva e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho (João Henrique), Alex Maranhão e Caíque (CAIO Rangel); Silvinho e Lucão (Moisés).

Técnico: Beto Campos

ÁRBITRO: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

ASSISTENTES: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP).

CARTÕES AMARELOS: Guilherme Santos e Marcão (PSC) ; Maicon, Diego Giaretta, Barreto e Ricardinho (CRI)

RENDA: R$ 69.590,00

PÚBLICO PAGANTE: 4.584 (2.006 Sócio Torcedor)

PÚBLICO TOTAL: 6.224

LOCAL: estádio da Curuzu / Belém (PA)

(Diego Beckman/DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

