Paysandu e Boa Esporte empatam pela Série B

O Paysandu já foi líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, depois de quatro jogos seguidos sem vitória (três derrotas e um empate), a equipe despencou na tabela. Já o Boa Esporte até agora não conseguiu viver uma fase tranquila na competição. Tudo isso fez com que os dois times fossem em busca dos três pontos a todo custo no confronto direito na noite dessa terça. Mas, no fim, um empate por 0 a 0 pela nona rodada, no estádio Curuzu, em Belém, tratou de estender mais um pouco a pressão sobre os dois clubes.

O resultado deixa o Papão na 11ª colocação, com 12 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. O Z4, aliás, tem o Boa como integrante, na 18ª posição, com nove pontos na tabela de classificação da Série B.

Com as duas equipes desesperadas pela vitória, desde os primeiros movimentos a partida se mostrou aberta, com possibilidades para ambos os lados. Como manda a cartilha do futebol, os mandantes foram os primeiros a assustar. Em dois lances antes dos 15 minutos o Papão tirou o “uuuhhh” da torcida e quase abriu o placar. A segunda jogada seria um gol antológico, de bicicleta, mas o lance de Wellington Júnior serviu apenas como plasticidade.

O Boa Esporte, então, percebeu que precisava tomar uma iniciativa. Rodolfo também teve duas oportunidades claras para silenciar o estádio Curuzu, mas o goleiro Émerson cresceu e evitou o gol dos visitantes nas duas ocasiões.

Em seguida, o Paysandu até balançou o barbante com Diogo Oliveira, que aproveitou rebote do goleiro Daniel, mas o auxiliar anotou impedimento no lance, frustrando a torcida local. Mesmo assim, a última grande oportunidade antes do intervalo foi dos mineiros, mas de novo Rodolfo parou em Émerson.

Na segunda etapa, sem um motivo aparente, as duas equipes caíram de rendimento. O desgaste físico da primeira etapa acabou sendo forte e os jogadores sentiram. Os treinadores ainda tratam de fazer as seis alterações possíveis, mas, nada adiantou e o duelo caminhou para o melancólico 0 a 0, que acabou por não agradar ninguém.

Na próxima rodada, agora ainda mais pressionados, os dois times voltam a campo na sexta-feira. O Papão visitará o CRB, em Maceió, às 19h15, enquanto o Boa Esporte receberá o ABC, em Varginha, às 20h30.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

