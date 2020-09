Paysandu é o Campeão Paraense de Futebol 2020 após vencer o Remo

No último minuto, o Papão venceu o clássico e faturou o 48º título

Com drama e emoção até o fim, o Re-Pa 755 coroou o Paysandu como campeão paraense de 2020 após o time vencer o Remo por 1 a 0, neste domingo (6) e conquistar o seu 48º título estadual, em jogo eletrizante do início ao fim.

Torcidas incentivam jogadores antes da final

O jogo começou com o Remo tomando espaços e o cartão de visita azulino foi o cruzamento de Tcharles, que parou na cabeça de Zé Carlos, se não fosse Micael, o goleiro Gabriel Leite teria mais problemas.

O Paysandu tentava utilizar os chutes de longa distância, mas o clássico começou a ganhar emoção a partir dos 28 minutos: primeiro com Fredson que cabeceia com perigo e depois foi a vez de Nicolas errar a cabeçada, em cobrança de escanteio.

Foi pelo alto que o Remo chegou aos 37 minutos: Tcharles cabeceia e a bola para na trave bicolor, na melhor chance do Leão na primeira etapa.

Aos 39 minutos, Fredson comete faltas seguidas em Nicolas e recebe cartão vermelho deixando o Remo com um a menos, mas mesmo assim, o Leão foi para o ataque e na última chance do primeiro tempo, Gelson chega atrasado em cobrança de escanteio.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Paysandu começou assustando o rival em finalizações de fora da área, com Vinicius Leite, mas foi Tony que teve a melhor chance: o lateral ficou de frente para o gol azulino e chutou em cima de Vinicius.

O Remo tentava a bola pelo alto, mas não conseguia finalizar as jogadas ofensivas. Somente as bolas paradas de Charles levaram perigo ao gol bicolor.

O Paysandu tentava o gol, mas também teve prejuízo em campo: Luiz Felipe cometeu falta dura e acabou recebendo cartão vermelho, aos 35 minutos de jogo e permitiu o Remo pressionar no último minuto.

Mas assim como na última partida, o Papão matou no final: Vinicius Leite recebe e toca para Anderson Uchoa que chutou, a bola desvia no goleiro e entra dando o 48º título paraense do Papão da Curuzu.

TÍTULO

Além do título, o Paysandu aumenta para 10 o número de jogos de invencibilidade em cima do Remo, com seis vitórias e quatro empates.

Os rivais concentram-se agora totalmente para o Campeonato Brasileiro na Série C. O Paysandu joga na quarta-feira (9), contra a Jacuipense-BA, na Curuzu e o Remo vai até Campina Grande (PB), enfrentar o Treze-PB, na quinta-feira (10).

FICHA TÉCNICA

REMO: Vinicius; Everton Castro (Hélio), Rafael Jansen, Fredson e Marlon; Lucas Siqueira, Djalma (Gelson) e Charles; Gustavo Ermel (Carlos Alberto), Tcharles e Zé Carlos (Mimica).

Técnico: Mazola Junior

PAYSANDU: Gabriel Leite; Tony, Perema, Micael (Wesley Matos) e Bruno Collaço (Diego Matos); Anderson Uchoa, PH (Serginho) e Alan Calbergue (Luiz Felipe); Mateus Anderson (Uillian), Nicolas e Vinicius Leite.

Técnico: Hélio dos Anjos

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

ASSISTENTES: Guilherme Dias (FIFA-MG) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

CARTÕES AMARELOS: Zé Carlos, Fredson e Marlon (REM); Micael, Elielton, Uillian e Anderson Uchoa (PSC)

CARTÃO VERMELHO: Fredson (REM)

LOCAL: estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) / Belém (PA)

Autor: Diego Beckman/| DOL -domingo, 06/09/2020, 19:10

