Paysandu e Paraná terminam empatados em jogo tenso, mas sem gols

Vindo de vitórias como visitante, Papão ainda não conseguiu trazer bom resultado para o torcedor alviceleste em casa – Foto: Fernando Torres / Paysandu

Por: Portal ORM – Em um jogo que começou lento, esquentou no segundo tempo e pegou fogo no final, Paraná e Paysandu terminaram sem marcar no Mangueirão na noite deste sábado (19). O jogo foi válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado de hoje foi igual ao primeiro confronto do Papão e da equipe curitibana no começo da Série B, que também terminou no zero a zero.

Além disso, o PSC, que vem mandando bem em seus jogos como visitante, ainda não conseguiu dar ao torcedor alviceleste uma vitória dentro de casa. Em seus últimos jogos, o Paysandu venceu do Oeste e do Santa Cruz fora de casa, perdeu para o Ceará e o Figueirense em Belém e agora, só empatou com o Paraná Clube.

Confira o lance a lance da partida

Primeiro tempo: Em começo morno, Paysandu foi o que mais atacou

A partida começou lenta e foi tomando forma nos últimos lances, mas ainda assim, sem gols. O Papão atacou pesado nos últimos minutos, mas não conseguiu marcar, assim como o Paraná, que não apresentou perigo durante toda a primeira etapa.

Uma confusão na grande área do Paraná foi a primeira chance de gol do Paysandu, aos 10 minutos. Carandina, Rodrigo e Marcão participaram da jogada que culminou com a bola nos pés de Lucas Taylor, que mandou para as mãos do goleiro Richard, em uma bela defesa.

Lá pelo final, aos 42 minutos, Carandina mandou de fora da área, com muito perigo, mas mais uma vez o goleiro do Paraná salvou o time, espalmando uma bola que ainda balançou a rede por fora. Perí ainda mandou de novo a bola para o gol, aos 43 minutos, mas sem muito perigo para a Gralha Azul.

Segundo tempo: Mesmo com jogo acirrado nos últimos minutos, ninguém conseguiu marcar

O jogo voltou mais quente no segundo tempo, com o Paraná atacando mais e o Paysandu cheio de gás para buscar a desejada vitória em casa. Dois escanteios com menos de três minutos para o tricolor mostravam que, na segunda etapa, o Paraná ia chegar mais ao gol do adversário. Vários ataques fizeram ambos goleiros trabalharem bastante na reta final.

Aos 24 minutos, Renato Augusto recebeu o lance de um escanteio e mandou para fora, em sua melhor chance de gol. Aos 32 minutos, o tricolor Felipe Augusto mandou uma bomba para o gol do Paysandu, e foi a vez de Emerson espalmar e salvar o dia. Outro lance que fez o torcedor do Bicola prender a respiração no Manguierão foi aos 30 minutos, quando João Pedro percorreu todo o campo em alta velocidade e disparou dentro da área do Papão, mas mandou para fora.

Várias chances perdidas, sobretudo para o Paysandu, fizeram a partida ferver no final. Aos 45 minutos, uma confusão na área terminou com um chute de Rodrigo Andrade, mas nada de gol. Um escanteio ao final da partida, aos 46 minutos, deu mais uma chance ao Papão para pontuar, mas Maidana, zagueiro do Paraná, tirou o perigo.

A tensão no final da partida culminou em uma polêmica: ao tentar tirar a bola na linha de fundo, Brock teria tocado com a mão na pelota, em uma suposta penalidade que não foi marcada pelo auxiliar. Jogadores do Paysandu reclamaram com a arbitragem, e até mesmo os reservas entraram em campo. Contudo, o jogo foi encerrado logo em seguida, sem marcação de pênalti, terminando com um empate no confronto entre Paraná e Paysandu.

Ficha técnica: (Paraná 0 x 0 Paysandu)

Paraná: Richard, Igor, Brock, Maidana, Junior (Cristovam), Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho, João Pedro (Vinicius Kiss), Felipe Augusto (Rafhael Lucas) e Robson

Paysandu: Emerson, Lucas Taylor, Diego Ivo (Gualberto), Fernando Lombardi, Perí, Augusto Recife, Diogo Oliveira (Renato Augusto), Nando Carandina, Rodrigo Andrade (Rodrigo), Magno e Marcão

Cartões amarelos: Gabriel Dias

Local: Mangueirão (Belém/PA)

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro – RJ (CBF)

Auxiliares: Michael Correia – RJ (CBF) e Carlos Henrique Lima Filho – RJ (CBF)

Renda líquida: R$ 120.194,80

Público: 13.234

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...