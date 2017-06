Paysandu empata com o líder da Série B no Mangueirão e torcida vaia

(Foto: Fernando Torres / Paysandu) – Sob vaias direcionadas e generalizadas! Foi assim que o Paysandu deixou o Mangueirão neste sábado (17). O time de Marcelo Chamusca empatou com o Juventude em um jogo truncado e de pouca inspiração, na oitava rodada da Série B do campeonato brasileiro, e não agradou aos bicolores.

O jogo começou com muito estudo das duas equipes. O Juventude se fechou para sair no contra ataque e o Paysandu enfrentou grandes problemas de criação para furar o bloqueio alviverde. Os goleiros dos dois times só foram exigidos em chutes de média distância e em jogadas de escanteio.

Com o placar, o Bicola seguiu no meio da tabela com 10 pontos e ameaçado de cair até duas posições. Da mesma forma, ficou o JEC, isolado na liderança com 18 pontos e sustentando o status de único clube invicto na Segundona. O Papão voltará a jogar nesta terça-feira (20), às 20h30, contra o Boa Esporte (MG), no mesmo Mangueirão. Por outro lado, o Juventude volta para casa para receber o Brasil de Pelotas (RS), às 19h15 do mesmo dia, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

1º tempo: muita marcação e vaias da torcida

A estratégia foi a tônica do primeiro tempo no Mangueirão. O Juventude se mostrou bem postado defensivamente à espera de um erro do Paysandu para contra atacar, enquanto que os bicolores buscavam uma brecha para chegar à frente. Aos 12 minutos, Diogo Oliveira recebeu na intermediária e surpreendeu com um toque por elevação para acionar Marcão na área. O centroavante chutou cruzado e o goleiro Matheus Cavichioli rebateu para a marca do pênalti. Bergson e Renato Augusto não conseguiram chegar na redonda e Lucas espanou pela lateral.

Três minutos depois, o time de Gilmar Dal Pozzo conseguiu responder e, justamente, em uma saída rápida de contra ataque após passe errado do Papão. Thiago Marques foi lançado na esquerda, puxou para o meio e chutou forte para Emerson saltar e jogar para escanteio. O vice-artilheiro da Série B, com cinco gols, teve nova chance aos 19. Ele foi chamado dentro da área em lançamento de Ramon e dominou de frente para Emerson, que fechou o ângulo. Thiago bateu pela linha de fundo. Àquela altura, a torcida do Paysandu já ensaiava vaias, quando, aos 23 minutos, Diogo Oliveira recebeu no meio novamente, não encontrou opção de passe e chutou forte para a bela defesa do goleiro Matheus Cavichioli.

Já na reta final da primeira etapa, o Juventude voltou a assustar em saída rápida de contra ataque. Vinícius recebeu na direita e cruzou na área para a chegada de Thiago Marques testar, ainda da pequena área. Emerson encaixou sem dificuldades, aos 41. No minuto seguinte, Diogo Oliveira tabelou com Bergson na direita e cruzou para a chegada de Wesley, que finalizou de peixinho, mas pela linha de fundo.

2º tempo: bola na trave e mais vaias

O Paysandu voltou mais centralizado em campo e o Juventude ainda mais bem postado na defesa. O jogo ficou truncado ao extremo e as chances só começaram a sair após jogadas de bolas colocadas na área. Aos 22 minutos, Ayrton cobrou falta na área e Fernando Lombardi desviou. A redonda ficou no pé de Perema, que bateu de canhota e mandou a bola no travessão.

Dois minutos depois, o Juventude respondeu também em uma cobrança de falta em forma de escanteio. Na jogada, Wallacer levantou a redonda na área e Marcão, ao tentar cortar, desviou de cabeça. A bola passou muito perto da trave esquerda de Emerson, que só observou.

O Papão voltou a assustar somente com outra jogada de bola colocada na área. Aos 43, o escanteio foi parar na frente de Perema, que tocou de primeira e finalizou muito perto da trave de Matheus Cavichioli. Aos 46, Perí jogou no alto novamente e Matheus saiu mal. A bola sobrou para Lucas Taylor, que, com gol vazio, tentou o chute, mas foi travado por Maurício.

Ficha técnica (Paysandu 0 x 0 Juventude)

Paysandu – Emerson; Ayrton, Fernando Lombardi, Perema e Perí; Wesley, Renato Augusto (Lucas Taylor) e Diogo Oliveira; Hayner (Daniel Amorim), Bergson e Marcão (Jean). Técnico: Marcelo Chamusca

Juventude – Matheus Cavichioli; Vinícius, Domingues, Ruan Renato e Maurício; Diego Felipe (Wanderson), Lucas, Leílson e Juninho; Ramon (Wallacer) e Thiago Marques (Caprini). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Cartões amarelos: Perema (Paysandu); Lucas (Juventude)

Local: Mangueirão (Belém/PA)

Data: 17/06/2017

Hora: 16h30

Árbitro: Marielson Alves Silva – BA (CBF)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim – BA (CBF) e Jose Carlos Oliveira dos Santos – BA (CBF)

Público: 5.452 (1.660 pag, 2.492 sócios e 1.300 cred.)

Renda: R$ 61.240,00

