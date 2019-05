Paysandu encara Internacional-RS nas oitavas da Copa do Brasil; jogo da volta será no Mangueirão

Pela primeira vez, Bicolores e Colorados se enfrentam no torneio nacional

Último jogo entre a dupla foi em maio de 2017, quando o Papão venceu por 1 x 0 (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

O sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (2), definiu o Internacional-RS como adversário do Paysandu nas oitavas de final. O primeiro confronto será no Beira-Rio, em Porto Alegre. A volta, será no estádio do Mangueirão, em Belém. As datas ainda serão divulgadas.

Por ser campeão da Copa Verde de 2018, o Papão garantiu a participação no torneio a partir das oitavas do mata-mata. O Internacional-RS também entra na mesma fase, por estar disputando a Libertadores este ano.

Essa é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam na Copa do Brasil. O vencedor do duelo avança para as quartas de finais e esperara um novo sorteio para conhecer o adversário na próxima fase.

CONFIRA OS CONFRONTOS (times à esquerda jogam a ida em casa)

Corinthians-SP x Flamengo-RJ

Fluminense-RJ x Cruzeiro-MG

Atlético-MG x Santos-SP

Sampaio Corrêa-MA x Palmeiras-SP

São Paulo-SP x Bahia-BA

Internacional-RS x Paysandu

Juventude-RS ou Vila Nova-GO x Grêmio-RS

Fortaleza-CE x Athlético-PR

ASSISTA À ÍNTEGRA DO SORTEIO REALIZADO NESTA QUINTA (2)

Retrospecto – A última vez que Paysandu e Internacional (RS) se enfrentaram em solo paraense foi em maio de 2017, quando ambos estavam na Série B do Brasileirão. Vale lembrar que, na ocasião, o Paysandu venceu o Inter em casa por 1 a 0 no primeiro turno, perdendo por 3 a 2 na casa do adversário.

Por:Globo EsportePA/Andre Gomes

