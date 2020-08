Paysandu goleia o Paragominas na reestreia do Parazão 2020

Papão deslanchou no segundo tempo e manteve a ponta da tabela

Nicolas deixou o dele na goleada (Foto:Cláudio Pinheiro / OLiberal)

O Parazão voltou com goleada do Paysandu. Na noite deste sábado (1), no Mangueirão, o Papão venceu o Paragominas por 4 a 0, pela 9ª rodada e se manteve na liderança da competição, agora com 22 pontos.

A reestreia das equipes no Parazão 2020 marcou situações opostas para Paysandu e Paragominas, já que a classificação à próxima fase ficou ameaçada para a equipe do interior do Estado.

O Paysandu teve as melhores chances no primeiro tempo, porém, a zaga alviceleste bateu-cabeça nos minutos iniciais. Em um lance o goleiro do Papão, Gabriel Leite foi obrigado a sair do gol e fazer o corte, após passes errados o sistema defensivo.

Aos poucos o Paysandu foi tomando conta da partida, com Nicolas, sempre perigoso no ataque. Em lance pela esquerda, ele recebeu, driblou o marcador e chutou cruzado, para a boa defesa do goleiro Gustavo Recife.

Era questão de tempo para o Papão abrir o marcador e o gol saiu aos 28 minutos, após boa jogada pela direita, Tony foi à linha de fundo e cruzou, Nicolas, de coxa, mandou para o barbante, marcando o oitavo dele na competição. Bicola 1 a 0.

Logo em seguida o Paragominas pregou um susto no Papão. Buiú recebeu na área e chutou cruzado, mas a bola caprichosamente saiu pela linha de fundo. Já na reta final foi a vez do Paysandu chegar ao ataque, mas após a jogada de Vinícius Leite, Deivid Souza sozinho, na pequena área, chutou errado e perdeu uma grande chance.

Atrás do placar, o Paragominas se lançou ao ataque e quase empatou a partida com Fábio Paulista, de cabeça, que obrigou o goleiro Gabriel leite a fazer uma boa defesa. Os treinadores realizaram algumas substituições e o jogo ficou mais aberto, porém o Paysandu soube aproveitar melhor e depois dos 20 minutos o Papão impôs seu jogo.

Aos 27 minutos o Paysandu ampliou o marcador. Após cobrança de escanteio, a bola foi espirrada e Uchôa encheu o pé e estufou as redes do PFC, Papão 2 a 0.

Com a vantagem no marcador, o Paysandu soube administrar a partida, mas não tirou o pé do acelerador. Aos 41 minutos a bola chegou em Bruno Collaço que cruzou na medida para o estreante Mateus Anderson ampliar o placar para 3 a 0. Dois minutos depois a bola foi lançada, Vinícius Leite tirou o goleiro e mandou para o gol, fechando o placar em 4 a 0 para o Papão.

Com a vitória o Paysandu foi aos 22 pontos, líder absoluto. A próxima partida do clube bicolor será contra o Itupiranga, na Curuzu, na próxima quarta-feira (5), ainda sem horário definido pela FPF.

Local: Mangueirão / Belém (PA)

Horário: 19h

Data: 01.08.2020

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves (CBF) e Nayara Lucena Soares (CBF)

Nicolas 28/1T, Uchôa 27’/2T, Mateus Anderson 41’/2T e Vinícius Leite 43’/2T

Diego, Yan e Aleílson (Paragominas); Micael, Perema e Deivid Souza (Paysandu)

Paragominas: Gustavo Recife; Diego (Pablo Toscano), Renan, Yan e Robinho; Biro, Alexandre Pinho (Romário), João Neto (Valker) e Buiú (Jordan); Aleílson e Fábio Paulista (Tharcio). Técnico: Robson Melo.

Paysandu: Gabriel leite; Tony (Netinho), Micael, Perema (Wesley Matos) e Bruno Collaço; Uchôa, Serginho (Caíque Oliveira) e Alan Calbergue, deivid Souza (Mateus Anderson), Vinícius Leite e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

OLiberal/Fabio Will

01.08.20 21h13

