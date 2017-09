Paysandu leva gol no fim, perde para o Juventude e segue sob risco do Z4

João Paulo marcou o único gol da partida para os gaúchos, aos 38 minutos do segundo tempo

Por: Redação Portal ORM – Outro vacilo e o Paysandu continua sentindo o ‘cheirinho’ da zona de rebaixamento da Série B do campeonato brasileiro. O algoz da vez foi o Juentude (RS), que venceu por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), na noite desta sexta-feira (29), pela 26ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

O primeiro tempo da partida foi de muita marcação do Paysandu e pouca inspiração do Juventude. Este panorama foi mantido para a segunda etapa, mas com as duas equipes mais adeptas ao ataque. Já aos 38 minutos, uma jogada pela esquerda originou o único gol do confronto. Aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo, com João Paulo.

A derrota deixou o Papão estacionado na 12ª colocação, mas a dois pontos da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juventude vai a porta do G4 e festejou a conquista do primeiro objetivo traçado, que era o de chegar aos 45 pontos e evitar matematicamente a queda.

O Bicola voltará a Belém na tarde deste sábado (30) para se preparar para o jogo contra o Boa Esporte, às 19h15 desta sexta-feira (6), no estádio do Melão, em Varginha (MG). Por outro lado, o Juv visitará o Brasil de Pelotas (RS), às 21h30 desta terça-feira (3), no Bento de Freitas.

1º tempo: jogo lento, Papão travado e Juventude ‘morno’

Sob uma temperatura de 13ºC, o Juventude ainda conseguiu esquentar o início da partida contra um Paysandu reforçado no setor defensivo com a estreia do zagueiro Rafael Dumas, como um terceiro defensor pelo lado esquerdo, tendo Guilherme Santos como um ala naquele mesmo lado. Aos cinco minutos, porém, Leilson cobrou escanteio e Micael testou no contrapé de Emerson, que se recuperou a tempo e espalmou para longe.

O Papão se fechava para não sofrer outros sustos, mas viu o lateral esquerdo Pará – natural de Rio Maria (PA) e que nunca jogou em clubes paraenses – sair driblando e tocar no meio. Yuri Mamute recebeu na entrada da área, girou na frente da marcação e bateu colocado. A redonda passou perto do canto direito de Emerson.

O artilheiro da Série B e atacante do Juv, Tiago Marques, ainda tentou arriscar dribles de efeito para furar o bloqueio do Bicola, mas não deu certo. Foi o jeito o investimento em jogadas de escanteio e bolas alçadas na área. Aos 36, Pará tentou fazer gol olímpico, mas Emerson tirou de soco. Aos 41, Tinga levantou na área para Yuri Mamute, mas Perema cortou pela linha de fundo antes.

2º tempo: Paysandu vacila, Juv marca e vence

O segundo tempo começou com os dois times buscando mais o jogo. Aos cinco minutos, o Paysandu conseguiu chegar ao ataque e produziu o lance que, até então, tinha sido a melhor. Bergson recebeu na ponta, driblou e tocou para Jhonnatan, que, dentro da área, dominou, ajeitou e chutou. A bola saiu por cima do gol.

Aos 10, porém, o Juventude conseguiu colocar a bola na rede! Leilson cobrou a falta da direita e Fahel se antecipou a Emerson para testar para o gol. O camisa 5 do Juv saiu para festejar, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento do volante.

Aos 38 minutos, porém, Wesley Natã recebeu no meio e lançou Mateus Santana, que saiu pela esquerda e cruzou rasteiro para a chegada do centroavante João Paulo chegar na frente do zagueiro Perema e bater forte. Gol e vitória do Juventude.

Ficha técnica (Juventude 1 x 0 Paysandu)

Juventude – Matheus; Tinga, Domingues, Micael e Pará (Wesley Natã); Fahel, Mateus Santana, Leilson e Yago (Wallacer); Yuri Mamute (João Paulo) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Paysandu – Emerson; Ayrton, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos; Rafael Dumas (Juninho), Nando Carandina, Augusto Recife e Jhonnatan (Fábio Matos); Bergson (Magno) e Marcão. Técnico: Marquinhos Santos

Gol: João Paulo 38’/2ºT (Juventude)

Cartões amarelos: Yago e Yuri Mamute (Juventude); Ayrton, Guilherme Santos, Augusto Recife e Marcão (Paysandu)

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Data: 29/09

Hora: 21h30

Árbitro: Marcos Mateus Pereira – MS (FIFA)

Assistentes: Leandro Ruberdo – MS (FIFA) e Daiane dos Santos – MS (FIFA)

Público: 2.856

Renda: R$ 27.900,00

