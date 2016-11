Paysandu perde de virada para o Criciúma dentro da Curuzu.

Foto: Fernando Torres / Paysandu- A despedida do Paysandu da temporada 2016 foi melancólica. O time foi derrotado de virada para o Criciúma, por 2 a 1, dentro da Curuzu, em Belém, mas ainda saiu aplaudido pela torcida presente no estádio. A partida foi realizada na noite desta sexta-feira (25) e transmitida lance a lance pelo ORM News.

O Papão começou bem no jogo e a sorte parecia que ficaria do lado azul do campo. Cleyton, aos 11 minutos, recebeu a bola na entrada da área e chutou colocado. A bola desviou em Diego Giaretta e foi no ângulo de Edson, que não conseguiu espalmar. Só que, no último lance da primeira etapa, Ianson chutou uma sobra da zaga após cobrança de escanteio e guardou. Na segunda etapa, o Bicola apertou, mas, aos 42, Alex Maranhão apareceu na área para sacramentar a vitória do Tigre.

A derrota manteve o então time de Dado Cavalcanti na 14ª colocação com 49 pontos, enquanto que o Criciúma foi aos 56 pontos e fechou o dia em sétimo na tabela de classificação. Os dois times, portanto, passam a focar no trabalho de reconstrução de um elenco para a temporada de 2017. No caso do Bicola, a missão será jogar o campeonato paraense, a Copa Verde, a Copa do Brasil, a Série B do Brasil e a Copa Sul-Americana.

1º tempo: Paysandu faz com Cleyton e sofre empate no último lance

Uma desatenção do Paysandu provocou o primeiro lance de perigo do jogo para o Criciúma. Aos dois minutos, Clayton dominou um chutão vindo do campo de defesa do Tigre, saiu na frente de Fernando Lombardi e tentou encobrir Emerson, mas jogou direto pela linha de fundo. Cinco minutos depois, veio a resposta bicolor, quando Leandro Cearense recebeu de Tiago Luís dentro da área e chutou. A bola ainda desviou na zaga, mas Edson defendeu com segurança.

Aos 11 minutos, Celsinho disputou a redonda no meio e lançou Cleyton . O camisa 35 do Papão recebeu na entrada da área e chutou forte. A redonda desviou no pé direito do zagueiro Diego Giaretta e encobriu o goleiro Edson. Festa bicolor!

Três minutos depois, o Tigre assustou novamente com seu camisa 10, Clayton. Ele recebeu o lançamento de Roberto sozinho dentro da área, mas demorou para chutar e foi travado por Ilaílson e Fernando Lombardi. Dois minutos depois, foi a vez de Tiago Luís perder grande oportunidade. ELe também entrou na área com condição clara de gol, só que chutou fraco e facilitou a vida do goleiro.

Aos 23 minutos, Celsinho voltou a mostrar disposição. Ele driblou com tranquilidade na entrada da área e soltou uma pancada para a grande defesa de Edson. O Criciúma chegou a abalançar a rede do PSC ainda aos 29 minutos, quando o cruzamento de Roberto foi na cabeça de Diego Giaretta, mas foi marcado o impedimento do defensor. Gol anulado!

O Paysandu ainda teve duas boas chances de marcar. A primeira foi aos 36, quando Cleyton recebeu novamente na entrada da área e arriscou o chute, mas a bola saiu direto pela linha de fundo, rente à trave direita. Aos 38, Gualberto se aventurou no ataque, tabelou com Tiago Luís e chutou, mas Edson salvou com o pé direito.

Já no último lance do primeiro tempo, aos 45, a zaga do Paysandu afastou mal um cruzamento da direita. A bola caiu entre Ianson e Cleyton. O bicolor, visivelmente cansado, abandonou a redonda e o zagueiro carvoeiro chutou colocado no cantinho de Emerson para empatar.

2º tempo: Papão tenta e Tigrão vira o jogo

O Paysandu voltou com ainda mais ofensividade. Raí entrou no lugar de Augusto Recife, mas o primeiro bom lance do jogo só saiu aos 10, quando Tiago Luís cobrou escanteio na cabeça de Gualberto. O zagueiro estava sozinho, mas finalizou pela linha de fundo. No minuto seguinte, a saída errada do Tigrão provocou oportunidade a Leandro Cearense, que recebeu o passe dentro da área, bateu cruzado e viu Edson espalmar pela linha de fundo.

A grande chance do Papão na segunda etapa foi mesmo aos 14 minutos. Na oportunidade, Cleyton voltou a soltar uma pancada de fora da área. O goleiro espalmou e a bola foi na direção de Tiago Luís, que acabou a acertando de canela e, com o gol livre, mandou pela linha de fundo. Dois minutos depois, Cearense voltou a ter uma chance de marcar. Ele driblou Nathan de cabeça e entrou na área, mas demorou para o arremate e o mesmo Nathan, de carrinho, cortou o chute do camisa 9 bicolor.

Aos 18 minutos, Lucas, mais solto e na posição de volante, foi pela esquerda e avançou. Ele passou por três marcadores, entrou na área e chutou forte. A bola saiu muito perto da trave esquerda de Edson. Foi quando o jogo caiu em um marasmo. Parecia mesmo se encaminhar para um empate, mas, aos 42, João Henrique saiu costurando a defesa celeste e tocou para Alex Maranhão, sem qualquer marcação, mandar de bico no ângulo de Emerson. Criciúma 2 a 1.

No último momento do jogo, o garoto André, de apenas 19 anos, foi derrubado na entrada da área. Era a chance de um empate bicolor. Com personalidade, o garoto pediu a cobrança. Tiago Luís deixou, porém, Raí chutou antes de André e mandou a bola perto do ângulo. Fim de jogo e adeus do Papão à temporada de 2016.

