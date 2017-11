Paysandu perde em casa e cai na tabela da Série B

(Foto: Fernando Torres/Paysandu) – O Paysandu perdeu mais uma partida em casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Contra o Brasil de Pelotas-RS, que luta contra o rebaixamento, o Papão voltou a jogar mal e foi derrotado pelo placar de 3 x 2, caindo uma posição na tabela da Segundona.

Os gols começaram a sair no primeiro tempo, com Ednei para o Brasil-RS, e Bergson para o Paysandu. Na etapa final, Cassiano, duas vezes, e Juninho, uma vez, fecharam a contagem no Estádio Vovô da Cidade.

O resultado deixou o time paraense na 11ª posição, com 45 pontos. Na próxima rodada, o desafio será fora de casa, contra o Ceará-CE, na terça-feira (14), às 20h30 (horário de Belém), no Estádio Castelão.

Papão leva susto, mas empata: O Paysandu deu um susto no torcedor nos primeiros 45 minutos de jogo contra o Índio Xavante. O Brasil-RS chegou a sair na frente e pressionar os atletas do Bicola, mas Bergson não deixou que a equipe paraense fosse para o intervalo em desvantagem.

Com proposta defensiva, explorando os contra-ataques, o Brasil de Pelotas dificultou bastante a troca de passes ofensiva do Paysandu, que arriscava apenas em jogadas individuais, principalmente com o atacante Bergson, que era bem marcado.

A proposta do adversário surtiu efeito. Em falta cobrada pelo jogador Ednei, a bola “matou” o goleiro Emerson e entrou no fundo da rede. 1 x 0.

A partir daí a ansiedade de acertar atrapalhou o Bicola em muitos momentos. Mas a fase do atacante Bergson garantiu pelo menos a igualdade no placar. No último minuto da primeira etapa, o jogador desviou de cabeça e empatou o confronto. 1 x 1.

Apagão bicolor e vitória do Xavante: O segundo tempo voltou e com ele um Paysandu mais aguerrido e ofensivo. Os comandados de Marquinhos Santos adiantaram a marcação e começaram pressionando a saída de bola do adversário, criando muitos perigos ao goleiro Carlos Eduardo.

O contra-ataque do Brasil, porém, voltou a ser cirúrgico. Em jogada de Misael pela esquerda, a bola foi cruzada para o meia Cassiano, que se esticou e tocou sem problemas para marcar o segundo. 2 x 1.

Minutos depois o segundo gol visitante, o jogo foi paralisado por queda de energia em parte da iluminação da Curuzu. Quando o jogo recomeçou, mal deu tempo do torcedor voltar a incentivar o Papão. Isso porque Cassiano novamente aproveitou bobeira defensiva do Bicola e marcou mais um. 3 x 1.

Nos minutos finais, o Paysandu ainda conseguiu descontar. Após jogada de Magno, a bola chegou até Juninho, que colocou a redonda no gol e deu esperanças para a torcida bicolor.

A defesa do Brasil-RS foi eficiente e garantiu a vitória para o clube do Rio Grande do Sul, para vaias da torcida mandante.

FICHA TÉCNICA:

Paysandu: Emerson; Ayrton, Perema, Diego Ivo (Rafael Dumas) e Guilherme; Recife, Renatinho, R. Andrade (Juninho) e Diogo (Magno); Bergson e Caion

Brasil-RS: Marcelo (Carlos Eduardo); Ednei, Leandro Camilo, Teco e Breno; Leandro, Cassiano, Itaqui (João Afonso), Calyson; Lincom e Misael

Estádio: Curuzu, Belém (PA)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

