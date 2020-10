Paysandu perde fora de casa e se complica na tabela da Série C

(Foto: | Diário do Pará) – O Papão foi à Recife para duelar com a equipe do Santa Cruz-PE na noite deste domingo (11), em jogo válido pela décima rodada da Série C do Brasileirão. O resultado não foi dos melhores para o bicola: perdeu por 2 a 1 e se complicou ainda mais na tabela de classificação. O Paysandu estacionou caiu para a sexta colocação, e tem apenas 11 pontos.

No primeiro tempo o Paysandu se mostrou um time apático, com poucas jogadas criadas e dificilmente chegava com chances claras ao gol do Coral. O Santa, melhor na etapa inicial, se mostrou bem mais articulado e com um chutaço de Jaderson aos 21 minutos e uma bela defesa do goleiro Vinicius Leite, a equipe mostrou que não estava para brincadeira e partiu para cima do bicola. E, aos 33 minutos, Pipico, que estava afasta dois meses por uma lesão, acerta um cabeceio preciso para baixo do gol bicolor, abrindo o placar. O Paysandu “sentiu o gol” e criou poucas chances que levassem a balançar a rede.

Na etapa final, o técnico Matheus Costa fez mudanças no meio de campo. As alterações deixaram o Paysandu um pouco mais ofensivo. Mas, para a infelicidade dos paraenses, Pipico apareceu novamente. Desta vez, o goleador do Santa sobre livre para cabecear após bola alçada na área, sem chances para Vinicius Leite. Após o gol, o Papão tentou e descontou aos 35 minutos, com uma cobrança de falta de Vinícius Leite, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Maycon Cleiton. Papão diminuiu a vantagem e ficou por isso mesmo. Tentou uma reação no final, com jogadas criadas por Nicolas, mas sem sucesso.

Com o placar, o Santa Cruz assumiu a liderança do Grupo A, que até então era ocupada pelo Remo, após vencer a Jacuipense no último sábado (10). A Cobra Coral vai a 21 pontos e abre oito pontos de vantagem para o Treze-PB, que é o primeiro time fora do G4. Já o Paysandu amarga a sexta colocação na tabela, com 11 pontos. Perdeu uma colocação após o Treze vencer a equipe do Imperatriz, também na noite deste domingo (11).

O próximo jogo do Paysandu será no próximo domingo (18), às 18h, contra o Vila Nova, no Mangueirão. Já o Santa Cruz enfrenta o Treze- PB no sábado (17), fora de casa, no estádio Amigão.

