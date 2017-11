Paysandu perde para o Ceará e cai na tabela da Segundona

O Paysandu voltou a perder no Campeonato Brasileiro da Série B. Contra o Ceará-CE, fora de casa, os bicolores jogaram abaixo do esperado pela torcida e foram derrotados pelo placar de 2 x 0, caindo mais uma posição na tabela da Segundona.

O primeiro gol da noite foi marcado pelo lateral-direito Pio, em cobrança de falta de muito longe. O centroavante Elton, já no segundo tempo, decretou a vitória do Vôzão.

Com o resultado, os bicolores permanecem com 45 pontos, agora na 12ª posição. O próximo jogo será no sábado (18), às 16h30 (horário de Belém), contra o já rebaixado Santa Cruz-PE.

Ceará sai na frente: O primeiro tempo de Ceará e Paysandu foi com cara de decisão. O Vôzão, ainda brigando pelo acesso para a Série A, esboçou pressão desde a saída de bola e dificultaram o setor de meio de campo do Paysandu, pouco atuante.

Com três atacantes, o time comandado por Marcelo Chamusca explorou bastante o lado direito ofensivo, com caídas do atacante Roberto e do lateral Pio, que tramaram várias tabelas contra a marcação alviceleste.

O gol do Ceará saiu justamente com Pio, mas não foi com bola em movimento. Em falta de muito longe, o jogador acertou um chute muito feliz e acertou o canto alto do goleiro Emerson, que não conseguiu alcançar. 1 x 0.

O Paysandu procurou arriscar mais no ataque depois que ficou em desvantagem. O volante Rodrigo Andrade teve boa chance, em chute forte, de longe, mas o goleiro Everson defendeu e garantiu a vantagem parcial dos donos da casa.

Papão tenta, mas leva segundo gol:No segundo tempo, os bicolores voltaram mais ofensivos e dispostos a buscar o empate. Pressionando bastante a defesa do Vôzão, o time de Marquinhos Santos criou algumas oportunidades, mas faltou precisão para balançar a rede.

O Ceará, que jogava fechado, esperando oportunidade para o contra-ataque, chegou ao segundo gol. Em cruzamento para a área, a zaga falhou e o atacante Elton mostrou oportunismo para aumentar a contagem. 2 x 0.

Depois do gol, Perema e Elton foram expulsos depois de discussão ríspida. Cada um dos lados com 10 jogadores não mudou a dinâmica da partida. O Paysandu se esforçou, cruzou muitas bolas para a área, mas pecou no setor de organização e voltou para Belém com mais uma derrota.

FICHA TÉCNICA:

Ceará: Everson; Pio, Rafael, Luiz Otávio e Romário (Rafael Carioca); Richardson, Pedro Ken (Raul) e Ricardinho; Roberto (Maikon Leite), Lima e Elton

Paysandu: Emerson; Ayrton, Perema, Rafael Dumas e Perí; Augusto Recife, Rodrigo Andrade (Anselmo), Jhonnatan e Fábio (Wellington Jr); Bergson e Caion (Alan Pirulito)

Estádio: Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

Auxiliares: Rodrigo F Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

