Paysandu perde para o Londrina em casa e pode cair para zona de rebaixamento da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – O Paysandu perdeu mais uma oportunidade de somar pontos em casa e se distanciar da zona de rebaixamento da Série B nesta terça-feira. Recebendo o Londrina, o Papão começou bem e dava indícios de que iria conseguir o resultado positivo em Belém, no entanto, após os 90 minutos, teve de se contentar com a derrota por 2 a 1 no estádio da Curuzu.

Anunciado como no treinador do Paysandu no último dia 24 de junho, Marquinhos Santos sofreu sua primeira derrota à frente da equipe paraense. O resultado teve um gosto ainda mais amargo pelo fato de o atacante Bérgson ter perdido um pênalti no final do jogo após marcar o gol na primeira cobrança que o árbitro mandou voltar, acusando invasão da defesa adversária na área.

Com a derrota, o Paysandu se manteve na 16ª colocação na tabela, mas poderá ser ultrapassado e figurar a zona de rebaixamento da Série B com as partidas do fim de semana. Já o Londrina assumiu provisoriamente a oitava colocação e segue sem grandes riscos no campeonato.

O primeiro tempo começou pouco movimentado. A primeira grande chance da partida aconteceu apenas aos 18 minutos, quando Renato Augusto subiu na área após cobrança de escanteio de Ayrton e cabeceou para fora, assustando a defesa do Londrina. Dois minutos depois foi a vez do volante do Papão, Augusto Recife, arriscar de fora da área e obrigar o goleiro César a fazer boa defesa.

Precisando de uma vitória para se afastarem da zona de rebaixamento, os jogadores do Paysandu procuravam não dar muitas chances aos rivais, ainda que fossem obrigados a cometer faltas. Mais agressivos, os donos da casa fizeram César trabalhar mais vezes, primeiro com Bérgson e depois com Diogo Oliveira, mas foi o Londrina que mostrou mais eficiência antes de ir para o intervalo.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Jonatas Belusso, artilheiro da Série B, mostrou seu faro de gol e mesmo deixando a bola escapar após passe de Welisson acabou balançando as redes pela nona vez na competição. Ainda deu tempo de o Londrina tentar ampliar aos 46, quando o goleiro Emerson, do Paysandu, teve de sair debaixo das traves para afastar perigo de gol. A bola sobrou para Celsinho, que tentou mandar por cobertura, mas mandou por cima do gol.

A chacoalhada que o técnico Marquinhos Santos deu em sua equipe durante o intervalo surtiu efeito. Logo aos 11 minutos da etapa complementar Ayrton, em cobrança de falta, bateu por cima da barreira e mandou no ângulo do goleiro César para deixar tudo igual no estádio da Curuzu, em Belém.

Embora tenha empatado o jogo, o Paysandu acabou perdendo a oportunidade de crescer ainda mais na partida aos 26 minutos, quando Perema foi expulso. O zagueiro, que já tinha recebido cartão amarelo no primeiro tempo, acabou cometendo falta em Alisson Safira, e o árbitro não perdoou o defensor.

Pouco após a expulsão de Perema, o Londrina mostrou mais uma vez sua eficiência e chegou ao segundo gol. Em cobrança de falta, Jumar manda uma bomba, a bola passa pela barreira e morre no canto do goleiro Emerson, que ainda se jogou para tentar a defesa, mas não conseguiu evitar o tento dos paranaenses.

Mal deu tempo para os visitantes comemorarem o fato de novamente estarem à frente no marcador e o Paysandu reagiu. Dois minutos após o gol de sua equipe, o zagueiro do Londrina, Gustavo Geladeira, foi expulso pelo árbitro ao tentar cortar a bola e tocar com a mão dentro da área. Em cobrança de pênalti, Bérgson marcou o gol, mas José Claudio Rocha Filho mandou voltar acusando invasão da defesa adversária. Indo para a bola novamente, o atacante do Papão mandou no travessão e acabou com a chance do time paraense, ao menos, somar um ponto em casa.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...