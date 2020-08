Paysandu perde para o Vila Nova na Série C

Derrota ampliou jejum de vitórias do Papão para três partidas, juntando Parazão e Terceirona. Destaque do jogo foi o primo de Messi, Emanuel Biancuchi, do Vila Nova

Henan fez o segundo gol do Vila Nova contra o Paysandu ()

Mais uma vez! O modelo de jogo ofensivo com a linha de defesa avançada voltou a deixar ferida no Paysandu. Os comandados do treinador Hélio dos Anjos foram a Goiânia e deixaram o estádio OBA com uma derrota por 2 a 0 para o Vila Nova, em uma partida que ainda teve o lateral direito Tony expulso, aos 35 minutos do primeiro tempo.

O primeiro gol da partida foi marcado ainda aos cinco minutos de jogo, com Lucas Silva, em contra-ataque após uma cobrança de escanteio do Paysandu. A redonda caiu no pé do primo de Lionel Messi, Emanuel Biancuchi, que lançou magistralmente o camisa 7 pela direita. Lucas Silva recebeu sozinho e, de frente com o goleiro Gabriel Leite, só bateu no canto para abrir o placar.

Aos 35 minutos de jogo, ao sair com a bola dominada na direita, Tony disparou e foi perseguido por Talles. Quando ficou na frente do árbitro Leonardo Sigari Zanon (PR), deu uma braçada no rosto do atacante do Vila Nova, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. O Papão ainda teve uma oportunidade clara de gol, aos 40 minutos, quando Nicolas desarmou a zaga do Tigrão e ficou cara a cara com goleiro Fabrício, que operou milagre e espalmou o chute do “Cavani da Curuzu” para a linha de fundo. Veja como foi o lance no vídeo abaixo!

Na segunda etapa, o Paysandu já sem fôlego para buscar o empate sofreu o golpe fatal. O garoto Caíque recebeu na ponta esquerda e arrancou em velocidade. Ele só parou quando foi derrubado dentro da área por Caíque Oliveira. Pênalti marcado e convertido com categoria por Henan. Fim de jogo, vitória do Vila e crise no Papão.

O Paysandu voltará a jogar já nesta quarta-feira, às 20h, contra o Paragominas, na Curuzu, em Belém, pela decisão da semifinal do Campeonato Paraense. O time de Hélio dos Anjos vai precisar vencer por dois gols de diferença para se classificar direto. Se devolver a derrota por um gol de diferença, a decisão irá para as penalidades. Qualquer empate favorecerá o Jacaré.

Ficha técnica (Vila Nova 2 x 0 Paysandu)

Vila Nova-GO: Fabrício; Lennon, Adalberto, Saimon e Mário Henrique; Derli (Rodrigo Alves), Dudu (Pedro Bambu) e Emanuel Biancucchi (Pablo); Talles (Caíque), Lucas Silva e Rafhael Lucas (Henan). Técnico: Bolívar

Paysandu: Gabriel Leite; Tony, Wesley Matos, Perema e Bruno Collaço (Diego Matos); Anderson Uchôa (Serginho), PH e Alex Maranhão (Caíque Oliveira); Mateus Anderson (Érick Bessa), Vinícius Leite (Uilliam Barros) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos

Gols: Lucas Silva 5’/1T e Henan 27’/2T (Vila Nova-GO)

Cartões amarelos: Rafhael Lucas, Caíque e Henan (Vila Nova-GO); Wesley Matos, Tony, Hélio dos Anjos (técnico) e PH (Paysandu)

Cartão vermelho: Tony (Paysandu)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – Goiânia (GO)

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

