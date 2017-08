Paysandu quebra a invencibilidade do Oeste em casa em jogo cheio de gols

Com um gol contra e outros dois de Bérgson e Magno, Papão consegue se manter fora da zona de rebaixamento

Foto: Akira Onuma/O Liberal/Por: Portal ORM – Paysandu desbancou o Oeste fora de casa, em uma partida que começou lenta, mas foi ganhando forma até culminar com uma vitória expressiva para o Papão, por 3 a 1. Rodrigo Sam marcou contra a própria equipe, no começo do primeiro tempo, com Bérgson aumentando a vantagem um pouco depois. Na segunda etapa, o Oeste diminui a diferença, mas Magno botou mais um rede e fechou o placar muito favortável para o Bicola.

A partida foi válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu se manteve fora da zona de rebaixamento, na 14ª posição da tabela. O resultado não fez tanta diferença para o Oeste, que se mantém logo acima do PSC, na 13ª posição. Contudo, essa foi a primeira vitória do Rubrão dentro da Arena Barueri, que não perdia em casa desde o começo do certame.

Confira o lance a lance da partida.

Primeiro tempo: gol contra e golaço de Bérgson deixam o Papão por cima

A partida começou lenta, com vários laterais para o Paysandu nos primeiro minutos. Sem grandes surpresas, o Oeste teve a posse de bola por muito tempo no começo do jogo. A disputa seguia morna, até um ataque fulminante do Papão que terminou de forma inesperada e positiva.

Aos doze minutos, Lucas Taylor avançou com muito perigo, em um gol praticamente certo, ficando de cara com o goleiro do Oeste. No desespero para tirar a bola, Rodrigo Sam acabou mandando a pelota para a própria rede e abrindo o placar para o adversário. Papão 1 x 0 Oeste.

O gol contra desestabilizou o Oeste, que começou a perder o fôlego. Bérgson queria fazer o seu e, após perder a chance em uma cobrança de falta, marcou um verdadeiro golaço, de fora da área, aos 29 minutos. O goleiro Rodolfo se esticou todo, mas não foi páreo para a bomba precisa do atacante, que mandou no ângulo esquerdo do Rubrão.

Segundo Tempo: Papão supera pênalti não marcado e consegue fazer mais um

Na segunda etapa, o Paysandu já se sentia a vontade em campo, com seus dois gols de vantagem. Contudo, em uma falha da zaga, Robert conseguiu marcar o primeiro gol válido para o Oeste na partida, aos 17 minutos.

Aos 22 minutos, Magno entrou em campo no lugar de Rodrigo e já deixou sua marca na vitória do papão. Aos 23 minutos, ele recebeu um passe de Gualberto e balançou a rede, fazendo o terceiro gol do Papão.

O PSC ainda enfrentou um duro lance, em um pênalti não marcado. O goleiro Rodolfo derrubou Magno dentro da área, aos 30 minutos, mas o árbitro Nielson Dias não marcou a penalidade. O jogo seguiu então, com mais investidas de ambas as equipes. Perí ainda atacou bastante, mas não era seu dia de marcar e o jogo terminou com 3 a 1 para o Papão.

Ficha técnica (Oeste 1 x 3 Paysandu)

Oeste: Rodolfo, Rodrigo Sam (Henrique), Joilson, Leandro Amaro, Guilherme Romão (Raphael Luz), Lídio, Velicka (Alexandro), Mazinho, Danielzinho, Gabriel Vasconcelos e Robert

Paysandu: Emerson, Lucas Taylor, Fernando Lombardi, Gualberto, Perí, Nando Carandina, Augusto Recife (Rodrigo Andrade), Renato Augusto, Rodrigo (Magno); Bérgson (Diego Ivo) e Marcão

Gols: Rodrigo Sam (contra) 12′ 1º T/ Bérgson 29′ 1ºT (Paysandu)/ Robert 17′ 2º T (Oeste) /Magno 23′ 2º T (Paysandu)

Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)

Árbitro: Nielson Nogueira Dias

Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Junior e Ricardo Bezerra Chianca

