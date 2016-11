Paysandu toma susto e empata com o Paraná na Curuzu.

Foto: Fernando Torres / Paysandu-Se a sonolência tomou conta do Paysandu no primeiro tempo do jogo contra o Paraná, o gol sofrido em plena Curuzu reanimou a equipe, que conseguiu o empate em bela cobrança de falta de Raí. A propósito, este foi o resultado do jogo: um empate em 1 a 1, na noite desta terça-feira (8), em Belém. A partida foi válida pela 35ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

O resultado foi o suficiente para tirar quaisquer ameaças de rebaixamento do Paysandu, inclusive no universo dos números. O placar também acabou beneficiando o Paraná, mas nem tanto assim, pois o time de Roberto Fernandes ainda convive com o risco matemático de queda à Série C de 2017.

Apesar de não conseguir vencer fora de casa há quatro meses, ou seja, quase a metade da Série B, o Paraná deixou o gramado da Curuzu com o gosto de ‘poderia ter sido melhor’. Afinal, o rubroanil abriu o placar com Fernando Karanga ainda aos 31 minutos do primeiro tempo. O empate do Paysandu só aconteceu aos 31 da segunda etapa.

Na próxima rodada, o Bicola embarcará para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h30 (de Belém) desta sexta-feira (11), com transmissão lance a lance pelo ORM News. O paraná terá caminho oposto, voltando para Curitiba a fim de receber o Criciúma, às 16h30 do sábado (12), na Vila Capanema.

1º tempo: Paysandu adormecido e gol do Paraná

O Paysandu praticamente não entrou em campo nos primeiros 45 minutos do confronto contra o Paraná, que teve sua primeira grande chance de abrir o placar ainda aos três minutos. No lance, o chutão do zagueiro Pitty atravessou toda a extensão do campo e encontrou Fernando Karanga, sozinho. O atacante saiu entre os dois zagueiros do Paysandu em direção ao gol de Emerson, que amorteceu o chute do camisa 9 paranista. A bola ainda continuou no caminho da rede, mas não entrou porque Pablo, de carrinho, conseguiu cortar.

Já aos 22, Lucas Taylor recebeu na ponta direita e saiu driblando até soltar uma pancada para a boa defesa de Emerson. Lucas Taylor voltou a aparecer na direita. Ele driblou novamente na ponta e deixou a bola na frente de Jhony, que mandou o chute para nova defesaça de Emerson . No minuto seguinte, Murilo Rangel recebeu da direita e levantou na cabeça de Lucas Taylor, que cabeceou pela linha de fundo.

O que já vinha sendo desenhado foi confirmado aos 31 minutos,q uando Jhony deu o bota em Augusto Recife e lançou Fernando Karanga. O atacante que passou pelos paraenses Bragantino e São Raimundo arrancou, tirou Emerson da jogada e tocou para o gol livre. 1 a 0 para os visitantes!

O Paraná ainda poderia ter ampliado o marcador. Dez minutos depois, Guilherme Queiroz também aproveitou a desatenção da defensiva bicolor para entrar na área sem marcação. ELe bateu na saída de Emerson e guardou, mas a arbitragem já havia assinalado o impedimento do atacante paranista.

Já nos minutos finais da primeira etapa, um escanteio ficou em meio uma disputa um tanto desengonçada na zaga do Paraná. A bola acabou sobrando para Rivaldinho, que caiu e reclamou de pênalti. O matogrossense Paulo Schleich Vollkopf (CBF-1) mandou o jogo seguir a torcida ficou chateada.

2º tempo: Paraná recua e Paysandu empata

Diante da apatia bicolor, o técnico Dado Cavalcanti voltou do intervalo com Leandro Cearense e Raí nos lugares dos apagados Cleyton e Lucas, respectivamente. O Bicola passou a ficar coma bola no campo de ataque por mais tempo e até provocou a decisão de recuo total por parte do Paraná, inclusive com a entrada do zagueiro Zé Roberto no lugar do atacante Guilherme Queiroz.

Os donos da casa se jogaram tanto ao campo de ataque que até o goleiro Emerson arriscou o ingresso na lista de artilharia do Paysandu. Ele atravessou o gramado para cobrar uma falta e pediu a preferência. Tiago Luís e Raí deram espaço e o goleiro acabou jogando a bola na barreira. No contra-ataque, Diego Tavares arrancou com a bola e, mesmo sem goleiro, acabou se atrapalhou. O meia paranista foi cercado por Augusto Recife e Fernando Lombardi.

Mas o Papão apresentava grande dificildade em chegar ao ataque com clareza. O primeiro lance de perigo da segunda etapa foi aos 28 minutos, em um chute de fora da área de Tiago Luís. O goleiro Wendell espalmou e a zaga afastou de vez o perigo. O cartão de visita do camisa 10 alviazul o credenciou para cobrar uma falta, que aconteceu aos 31, mas Raí surpreendeu a todos e jogou a redonda no ângulo. Foi o empate bicolor!

Raí se acendeu de vez na partida e, aos 35, cruzou da intermediária. Ele jogou na cabeça de Rivaldinho, que tentou o desviou sutil e mandou pela linha de fundo. Dois minutos depois, o Paraná teve sua última chance no jogo. Lucas Taylor recebeu na área, de frente para Emerson, mas dominou mal e deu tempo para a chegada de Fernando Lombardi, que rebateu o chutou com um carrinho.

Ficha técnica (Paysandu 1 x 1 Paraná)

Paysandu – Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Pablo e Lucas (Raí); Augusto Recife, Rodrigo Andrade (Celsinho), Jhonnatan e Cleyton (Leandro Cearense); Tiago Luís e Rivaldinho. Técnico: Dado Cavalcanti

Paraná – Wendell; Lucas Taylor, Pitty, João Paulo e Rafael Carioca; Anderson Uchôa, Diego Tavares, Jhony e Murilo Rangel (Yan Philippe); Guilherme Queiroz (Zé Roberto) e Fernando Karanga. Técnico: Roberto Fernandes

Gols: Fernando Karanga 31’/1ºT (Paraná); Raí 31’/2ºT (Paysandu)

Cartões amarelos: Roniery e Augusto Recife (Paysandu); Fernando Karanga (Paraná)

Local: Curuzu (Belém/PA)

Data: 08/11/16

Hora: 20h30 (horário de Belém)

Árbitro: Paulo H Schleich Vollkopf – MS (CBF-1)

Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo – MS (ASP-FIFA) e Cicero Alessandro de Souza – MS (CBF-1)

Renda: R$ 81.805,00

Público: 9.348 (4.673 pag., 3.205 sócios e 1.470 cred.)

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...