Paysandu vence o Botafogo-PB no Mangueirão e assume a vice-liderança da Série C

Bicolor deu um passo importante na luta por uma vaga na próxima fase (Foto:Cristino Martins / OLiberal)

Deu Papão! O Paysandu venceu no sufoco a equipe do Botafogo-PB na noite desta sexta-feira (27), no Mangueirão, em Belém, pelo placar de 1 a 0, gol do zagueiro Perema e deu um passo importante para a classificação na Série C.

A equipe alvicelste dorme nesta sexta-feira na vice-liderança do grupo A da Série C e já pode garantir a classificação para o quadrangular final da Terceirona de forma antecipada, dependendo de resultados na rodada.

Precisando vencer para se manter vivo por uma das vagas na próxima fase da Série C, o Paysandu iniciou a partida em cima, pressionando o Botafogo-PB. A equipe paraense conseguiu criar boas situações de perigo, principalmente em bolas levantadas na área.

O Paysandu pressionava bastante a defesa do Botafogo, que em algumas vezes acabava se atrapalhando na hora de sair jogando. Em uma delas a bola foi recuada, Nicolas se antecipou e de frente com Felipe acabou chutando para fora.

NA REDE

O gol bicolor não demorou a sair. Após bola espirrada, Mateus Anderson dominou, tirou o marcador e chutou forte, rasteiro e cruzado, o goleiro Felipe espalmou e o zagueiro Perema foi mais esperto que a zaga e bateu forte, estufando a rede do Belo, aos 22 minutos.

PRESSÃO

A equipe alviceleste manteve a pegada e continuou pressionando e perdendo oportunidades. Mateus Anderson foi o jogador mais agudo na equipe bicolor e que levava perigo à defesa do clube paraense.

VACILOS

A equipe da Paraíba tentava de todas as formas chegar ao gol de empate e conseguiu equilibrar as ações principalmente na reta final do primeiro tempo. Diego Rosa e Marcos Aurélio conseguiram trocar passes em frente da área bicolor e em alguns lances levou perigo, principalmente nas saídas erradas da defesa bicolor.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou com o Paysandu em cima, buscando ampliar o marcador, mas esbarrava no forte sistema defensivo do clube paraibano. O clube bicolor decidiu arriscar de fora da área, mas não conseguia “calibrar” a pontaria.GOSTOU DO JOGOO clube alvinegro desesperado foi para cima, mas de forma desordenada. Com as substituições efetuadas pelo técnico Evaristo Piza, o Botafogo ganhou espaço e ficou mais presente ao ataque, mas não conseguia finalizar.

BRIGATTI

O treinador bicolor decidiu mexer na equipe e promoveu as entradas de Serginho, Debu, Diego Matos, Alex Maranhão e Jefinho, que fez sua estreia com a camisa do Papão, mas dentro de campo as trocas não tiveram o efeito esperado. O Paysandu foi bastante pressionado e levou sufoco do Belo, que tentou de todas as formas o empate, mas não conseguiu.

TRÊS PONTOS IMPORTANTES

A vitória pelo placar mínimo deu ao Paysandu a tranquilidade nessa reta final da Série C. O Papão chegou aos 28 pontos e pode garantir a classificação para a próxima fase neste sábado (28), em caso de vitória do Remo diante do Manaus-AM, que jogam na Arena da Amazônia às 19h.O próximo jogo do Paysandu na Série C é o clássico contra o Remo, marcado para o próximo sábado (5), no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

Local: Magueirão – Belém (PA)Data: 27.11.2020Horário: 20hArbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Auxiliares: Rafael Sapeda de Souza (RJ) e Rafael Gomes Rosa (RJ)Cartões Amarelos: Marlon (Paysandu)Gol: Perema (22’/1T)

PAYSANDU: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; PH (Serginho), Uchôa e Mateus Anderson (Debu), Vitor Feijão (Jefinho), Marlon (Diego Matos) e Nicolas (Alex Maranhão). Técnico: João Brigatti.BOTAFOGO-PB: Felipe; Marcos Martins (Erivelton), Donato, Rodrigo e Mário (Fernando Júnior); Cristian (Vitinho); Juninho e Everton Heleno; Ramon (David Batista) e Diego Rosa (Higor Leite). Técnico: Evaristo Piza.

FONTE:O LIBERAL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...