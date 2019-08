Paysandu vence o Nacional-AM e sai na frente nas oitavas da Copa Verde; Assista

(Foto:João Normando / @reisdofuteba)- Papão tem a vantagem do empate no jogo de volta, que será dia 20, na Curuzu. A vitória ainda melhora o ânimo bicolor para o jogo da Série C no próximo sábado

Com time B, o Paysandu venceu o Nacional-AM por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (7). O resultado fez o Papão dar um grande passo para a classificação às quartas de final da Copa Verde. O gol da vitória foi marcado por Léo Baiano, no segundo tempo de jogo.

O Papão tem a vantagem do empate no duelo de volta marcado para o dia 20, terça-feira, às 20h30, na Curuzu, em Belém (PA). Quem avançar encara o vencedor do confronto entre o Bragantino e Santos-AP.

A vitória nesta noite também fez o Papão ganhar um fôlego a mais e quebrar uma sequência de empates. Agora o Paysandu volta o pensamento para a Série C. No sábado (10), às 17 horas, no Mangueirão, o Paysandu encara o Atlético-AC. Neste jogo, o time bicolor só quer a vitória e espera ter o apoio da torcida.

Faltou capricho

As duas equipes tiveram chances para marcar no primeiro tempo, principalmente o Paysandu. Só faltou capricho no passe final, algo que o Papão está sofrendo durante a Série C e voltou a se repetir na Copa Verde.

Chances para ambos os times

Em um dos lances, Elielton avançou pela direita e cruzou na área. Jheimy, no primeiro pau, tentou de carrinho, mas furou. Tiago Luis apareceu e quando finalizava, Regly, à queima roupa, defendeu. O Nacional teve a melhor chance em contra-ataque. Romarinho avançou, ninguém marcou e o chute foi preciso. Só não marcou porque o goleiro Giovanni espalmou.

Em busca do gol

Na volta do intervalo, o técnico Hélio dos Anjos avançou os dois laterais e o meio-campo para tentar abrir o placar. A pressão foi aumentando. O time bicolor teve chance de marcar quando Caíque lançou para Elielton. O atacante chutou cruzado. Mas a bola foi para fora.

A hora do gol

Após insistência, o Paysandu conseguiu marcar. Tiago Luis manda para Léo Baiano. Com calma, Léo Baiano enganou o goleiro do Nacional para abrir o placar no Ismael Benigno, aos 10 minutos do segundo tempo.

Pressão do Nacional

Após o gol, o Paysandu estava mais tranquilo. Evitou dar chutões e tentava tocar a bola. Já o Nacional foi para cima e pressionou. Mas faltava melhorar o passe final.

Em um dos lances, Ronan se esforça e evitou a saída de bola. Ele tabelou, foi até a meia-lua e tocou em profundidade para Paulinho, que chutou cruzado e desperdiçou. Ainda teriam mais chances novamente com Paulinho em ação. O jogador foi o mais acionado pelo Nacional na segunda etapa.

Paysandu retoma o domínio

Na reta final, o Papão voltou a atacar e foi tentando fazer o segundo. Mas esbarrou nas boas defesas de André Regly. Foi assim quando Bruce avançou e chutou para o arqueiro do Nacional fazer mais uma defesa.

Final da partida com a vitória do Papão e vantagem para o jogo de volta em Belém.

Ficha Técnica

Nacional – André Regly; Paulinho, Rafael Victor, Guigui; Anderson Bandeira (Alison), Bernardo, Felipe, Tiago Amazonense ( Lucas Lorenzi), Ronan; Romarinho e Marcelinho (Marco Aurélio)

Técnico: Aderbal Lana

Paysandu – Giovanni; Wellington Reis, Caíque Oliveira, Victor Oliveira e Diego Matos (Bruno Collaço); Willyam, Léo Baiano, Tiago Luís; Vinícius Leite, Elielton (Diego Rosa) e Jheimy (Bruce).

Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Ismael Benigno, em Manaus.

Árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF)

Assistentes: Ciro Chaban Junqueira (DF) e Kleber Alves Ribeiro (DF)

Quarto árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez (AM)

Cartão Amarelo: Não teve

Gol: Léo Baiano (10’/2ºT)

Público: 2229 pessoas

Renda: R$ 20.050,00

