PCC expande no Brasil e ‘batizados’ aumentam nas regiões Norte-Nordeste

Os integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção paulista, criada há quase 25 anos, em um presídio de segurança máxima de Taubaté, no interior paulista, não pertencem apenas ao Sudeste do Brasil. As mais novas “filiais” da organização criminosa estão nas regiões Norte e Nordeste do país.

De acordo com um levantamento realizado pelo Centro de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério de Público de São Paulo, o número de membros do PCC no Norte e Nordeste já está na casa dos seis mil, o que corresponde a cerca de 33% de todos os filiados à organização. No Sudeste, sede da facção, são aproximadamente 43%, seguido do Sul (16%) e Centro-Oeste (7%).

Ainda segundo o balanço, os nove estados do Nordeste juntos têm 3.818 aliados à organização. Depois do Ceará, que conta com 1.400 “batizados”, Alagoas é o estado com mais integrantes: 970. O Rio Grande do Norte, onde houve 27 mortes na última rebelião, na Penitenciária de Alcaçuz, são 446.

