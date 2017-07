PDS Terra Nossa tem nova diretoria

Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do PDS Terra Nossa, elegeu neste domingo (30) nova diretoria e reelegeu “Raimundo Barros Cardoso” (Seu Dico) para o cargo de presidente da entidade pelos próximos três anos.

A eleição ocorreu em clima de tranqüilidade durante assembléia realizada no PDS Terra Nossa na residência do trabalhador rural Capixaba com a presença a presença de associados e representantes da Prefeitura e entidades do município. Na oportunidade foi entregue CAR (Cadastro Ambiental Rural) – (Foto) para alguns associados.

A chapa única foi eleita por aclamação, a nova diretoria tomou posse para o mandato de três anos.

Diretor executivo da FETRAF estadual marcou presença.

O Diretor executivo da FETRAF do estado do Pará ,Roberto Aparecido de Passos esteve presente e disse que o fato da eleição ter ocorrido com a inscrição de chapa única é um indicativo de que o trabalho do sindicato está sendo aprovado pelos associados. Ele acredita que o presidente reeleito é muito capacitado para as atribuições do cargo e que será seu parceiro nas atividades sindicais. Em seu discurso após a apuração dos votos.

Diretoria

Presidente: Dico- Raimundo Barros Cardoso

Vice-Presidente:Maria Da Silva Santos

1º Secretario :José Francisco Maia

2º Secretario:Josimar Rosa Dos Santos

