Peão de 19 anos morre após levar coice de touro na cabeça; VÍDEO

Um peão de 19 anos morreu após levar um coice de um touro, neste final de semana, durante um treinamento de montaria na zona rural de Cerejeiras (RO), a 745 quilômetros de Porto Velho. Conforme a Polícia Militar (PM), Wanderson Dias de Almeida estava montando no bovino, quando caiu e foi atingido pelas patas do animal ainda no ar.

O jovem chegou a ser socorrido ao hospital local, mas não resistiu os ferimentos.

Segundo registro da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu quando Wanderson caiu de cima do touro, durante uma montaria. Quando estava caindo, o animal deu um coice na cabeça do jovem, fazendo a vítima desmaiar dentro da arena. (assista ao vídeo abaixo).

Testemunhas que estavam no local levaram o jovem ao hospital local, com sangramento pelos ouvidos, mas, devido à gravidade do acidente, o jovem não resistiu.

Conforme consta no registro policial, o acidente aconteceu em uma propriedade do Lote 3, esquina com a Linha 2, na região rural do município.

O proprietário do local contou à Policia Militar (PM) que vários jovens da região vão ao local treinar e confirma que todos usam equipamentos de segurança.

Em uma rede social, várias mensagens de amigos e familiares foram postadas homenageando Wanderson.

O jovem está sendo velado no espaço da Câmara dos Vereadores em Colorado do Oeste (RO) e será sepultado às 16h deste domingo (30) no Cemitério Municipal Lar Eterno, também em Colorado do Oeste.

No mês de junho, um outro peão morreu ao ser pisoteado por um touro em Alvorada do Oeste (RO). Na ocasião, o peão participava de uma disputa de rodeio, quando caiu e foi atingido pelas patas do animal.

Por Christian Wentz, G1 Vilhena e Cone Sul

