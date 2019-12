PEC da Reforma da Previdência no PA é aprovada, em 2º turno, na Alepa; entenda

Mudanças atingem 105 mil servidores. Medidas agora seguem para sanção do Governo Estadual.

Alepa aprova, em 2º turno, PEC da Reforma da Previdência Estadual e vota LOA 2020

Em sessão extraordinária nesta segunda-feira (23), a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, em segundo turno, a PEC 16/2019, projeto de Emenda à Constituição do Pará, que altera regras da Previdência do funcionalismo público estadual.

As mudanças atingem 105 mil servidores estaduais ativos e inativos. O pacote de medidas agora segue para sanção do Governo Estadual.

Principais mudanças

Entenda os principais pontos da PEC da Reforma Previdenciária Estadual:

alíquota previdenciária sobe de 11% a 14% para servidores ativos, e fica em 11% para inativos, pensionistas e militares;

idade mínima para se aposentar passa a ser 65 anos para homens e 62 para mulheres;

professores podem se aposentar com cinco anos a menos, ou seja, homens com 60 e mulheres com 57;

tempo de contribuição passa a ser de 35 anos para homens e 30 para mulheres

Três emendas foram incorporadas à PEC:

todos os servidores terão pensão vitalícia para dependentes cônjuges ou companheiros de vítimas de morte violenta em decorrência do trabalho. Antes, a medida valia apenas para policiais civis;

valor máximo de contribuição extraordinária é limitada a 5%, para garantir aos servidores ativos, aposentados e pensionistas um teto para incidência da contribuição;

resguarda da conclusão do processo de extinção de regimes próprios da previdência.

Plenário

Dos 41 deputados, dois não participaram da votação e outros dois estavam licenciados. A maioria era base aliada do Governo.

A votação começou às 14h e gerou debates durante toda a tarde. Houve protestos de deputados da oposição contra as novas regras da Previdência. Uma das principais críticas foi o aumento da alíquota.

“Se o servidor ganha menos, por que ele vai pagar uma alíquota de um salário mínimo, que é praticamente a base do servidor público? Por que ele vai pagar mesmo percentual que alguém que ganha acima de R$30 mil?”, defendeu a deputada Marinor Brito, do PSOL.

Para o deputado Chicão, do MDB, as medidas são impopulares, mas necessárias. “Ninguém gosta de aumento, mas diante do quadro previdenciário do Estado e a realidade nacional, nós temos que tomar essa decisão, que é dura, desagradável, mas o governo tem que ter responsabilidade para ver o estado como um todo”.

O Governo do Estado calcula déficit previdenciário de R$1,6 bilhão em 2019. A estimativa é dobrar o valor de investimentos em 2020 com a PEC aprovada. Em 2019, R$400 milhões foram usadas em obras e serviços.

O deputado Carlos Bordalo, do PT, disse que a fiscalização deve ser prioridade. “Nós temos hoje uma comissão de fiscalização orçamentária e vamos estar próximo ao Governo para exercer o nosso papel de fiscais do povo”.

