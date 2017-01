PEC de tucano vetaria candidatura de Lula à presidência da República

Medida proibiria reeleição de candidatos que já tenham exercido por duas vezes mandato de chefe do Poder Executivo

Uma proposta de lei do senador Paulo Bauer (PSDB-SC) pode proibir a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao seu terceiro mandato para a Presidência da República nas eleições de 2018.

De acordo com o Blog de Jamildo, no UOL, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 41/2016 proibe a reeleição de candidatos que já tenham exercido por duas vezes mandato de chefe do Poder Executivo, como é o caso do ex-presidente.

A medida atingiria também ex-prefeitos e governadores, mesmo se os cargos tiverem sido exercidos em estados ou municípios diferentes, de forma não consecutiva e na sucessão ou substituição dos eleitos nos seis meses anteriores ao pleito.

A medida de Bauer está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Fonte: Notícias ao minuto.

