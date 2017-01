Peças do avião de Teori seguem para Angra dos Reis

Os destroços foram retirados do mar neste domingo (22)

Peças dos do avião que caiu na quinta-feira (19), em Paraty, com o ministro Teori Zavascki e outras quatro vítimas vão seguir para a cidade vizinha, Angra dos Reis, nesta segunda-feira (23). Os destroços foram retirados do mar neste domingo (22).

De acordo com o G1, a Capitania dos Portos declarou que ainda não decidiram se a aeronave, que está sendo transportada por uma balsa, vai ser levada para o Porto de Angra ou o Estaleiro Brasfels.

Depois de Angra, as partes do avião vão seguir ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde vão passar por uma perícia da Aeronáutica.

