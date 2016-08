Peço que façam justiça a uma presidenta honesta”, diz Dilma

Começa agora o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado Federal. Ela está sentada ao lado do seu advogado de defesa, José Eduardo Cardozo.

9h59 – “Na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão”.

9h59 – “Exercendo a Presidência da República tenho honrado o compromisso com o meu País, com a Democracia, com o Estado de Direito”

10h06 – “O q está em jogo no impeachment não é apenas o meu mandato. É o respeito às urnas, à vontade do povo e à Constituição”

10h12 – “A ameaça mais assustadora é congelar por inacreditáveis 20 anos as despesas com saúde, educação, saneamento e habitação”

10h22 – “Serei julgada por crimes que não cometi, antes do julgamento daquele que é acusado de ter praticado gravíssimos atos ilícitos (Eduardo Cunha). Ironia da história? Não. Trata-se de ação deliberada que conta com o silêncio cúmplice de setores da grande mídia brasileira”

10h29 – Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário?

A presidente afastada Dilma Rousseff realizou seu discurso de defesa agora há pouco no púlpito do Senado Federal. O depoimento da presidente durou 45 minutos. Por três vezes ela citou a palavra golpe.

You May Also Like