Pecuarista assassinado com diversos tiros é sepultado em Colíder no Mato Grosso

O corpo do pecuarista Vinícius Augusto de Souza, de 25 anos, foi sepultado, esta manhã, em Colíder (157 quilômetros de Sinop). As informações foram confirmadas por uma funerária, ao Só Notícias. Ele foi assassinado com vários tiros em uma lanchonete, na avenida Marechal Rondon, no centro da cidade, no último sábado à noite.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela PM, Vinícius chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos graves ferimentos. A equipe médica constatou que ele teve perfurações no tórax, ombro, costa, braço e perna.

Testemunhas contaram aos policiais que a vítima estava na lanchonete quando dois suspeitos chegaram uma Honda Titan e pararam no estacionamento. Um deles desceu, se aproximou e efetuou os disparos. Mesmo baleado, Vinícius saiu correndo e suspeito foi atrás efetuando mais disparos.

Ele acabou entrando em uma farmácia e caindo. No local, o bandido entrou e atirou novamente. Depois, fugiu com o comparsa. Os policiais fizeram buscas, mas até o momento ninguém foi preso.

A motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

30/12/2019 08:22

