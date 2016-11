Pecuarista de Novo Progresso morre em acidente na BR -163 no MT

Conforme informação um acidente com vitima fatal foi registrado na rodovia BR-163 , aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Guarantã do Norte no Mato Grosso saindo para o estado do Pará.

A primeira informação que uma carreta boiadeiro invadiu a contra mão e colidiu de frente com caminhonete S10 que saiu da comunidade de Carro Velho Município de Novo Progresso para aquele estado.



O motorista da S10 identificado com sendo do Pecuarista Urbano , que era morador da comunidade de Carro Velho em Novo Progresso.

O motorista da carreta foi identificado como Daniel também morador da cidade de Novo progresso e o caminhão que dirigia é de um empresário de Novo Progresso.

O motorista da camionete ficou preso entre as ferragens, e o corpo de bombeiro esta trabalhando para retirar o corpo.

O motorista da carreta , foi socorrido para hospital de Guarantã do Norte (MT), e tem estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e deve chegar para fazer a perícia no local e também liberar o trânsito.

Aguardem mais informações.

Por Jornal Folha do Progresso



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

