Pecuarista é executado a tiros em MT e polícia faz buscas para encontrar assassino

Pecuarista caiu ao lado da caminhonete. — Foto: Polícia Civil

Conforme a Polícia Civil, Maurício Curvo, 61 anos, estava em uma caminhonete quando foi atingido por tiros.

Um pecuarista de 61 anos foi assassinado na manhã desta quinta-feira (16) no Bairro Junco, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

O delegado Wilson Souza Santos disse que agentes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local e constataram que após ser atingido pelos tiros, a vítima tentou sair da caminhonete, mas caiu no chão. Outros disparos foram efetuados contra o pecuarista quando ele já estava no chão.

A Polícia Civil faz buscas para encontrar o assassino.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local e constataram a morte de Maurício.

Conforme o delegado da Polícia Civil, o pecuarista levou pelo menos cinco tiros.

A caminhonete da vítima e a carteira, que estava com documentos e dinheiro, não foram levadas. Conforme a PM, em conversa com familiares, foi informado que a vítima estaria no Bairro Cidade Nova, realizando um serviço de instalação de antenas para um familiar.

Por Alexia Schumacher, Centro América FM

16/01/2020 13h20

