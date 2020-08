Pecuarista é morto a tiros em comunidade de Altamira

(Foto:Reprodução) – Morador de Redenção, homem era bastante conhecido no município

Mais um caso de morte violenta foi registrada na manhã desta terça-feira (18), desta vez no município de Altamira, na Região do Xingu. Paulo Henrique de Freitas Santos, de 42 anos anos, foi morto a tiros em uma localidade chamada Vila Canopus, em um caso que já é atendido pelas autoridades e pode ter se originado por causa de uma briga que a vítima teve com outro homem.

De acordo com o delegado José Carlos dos Santos, superintendente da Polícia Civil no Alto Xingu, apesar de pertencer ao município, a comunidade onde o crime ocorreu é tão afastada de Altamira que quem atende os casos policiais que lá ocorrem são as equipes de São Felix do Xingu. As informações ainda são poucas sobre o caso, mas o que se sabe é que o homem, que era conhecido como Paulo Bieca, era natural de Morrinhos, no Estado de Goiás, mas foi em Redenção onde ele fez sua vida e constituiu família.

Paulo era pecuarista, membro de uma família tradicional de Redenção, chegando a concorrer ao cargo de vereador nas últimas eleições municipais. De acordo com informações que ainda estão sendo confirmadas pela polícia local, há alguns dias, a vítima teria tido uma discussão com um homem, e esta pessoa teria sido a responsável pelo assassinato do pecuarista, voltando para matar Paulo como vingança.

De acordo com o delegado José Carlos, o caso ainda está na fase inicial das investigações e pessoas próximas à vítima foram até a delegacia no período da tarde para serem ouvidas.O corpo do pecuarista será levado para a cidade de Redenção, onde será realizado o velório e o sepultamento. Até o final da tarde, ninguém havia sido preso por participação no homicídio. Nas redes sociais, pessoas de Redenção postaram homenagens ao pecuarista e prestaram condolências à família.

Por: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...