Pecuarista” que acusou ICMBio por queimadas na Amazônia invadiu floresta

Ela recebeu multa do Ibama por botar fogo na mata e teve motosserra apreendida(Foto: Globo Rural)

O nome de batismo da “pecuarista” Nair Brizola é Nair Rodrigues Petry. Foi ela quem procurou espontaneamente a reportagem da revista Globo Rural para acusar o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade] pela série de queimadas criminosas em Altamira e Novo Progresso, no Pará, no chamado “Dia do Fogo”. Clique aqui e ouça a gravação

O codinome (Nair Brizola) foi utilizado por ela para concorrer às eleições de 2016, como candidata a vereadora pelo PSDB em Guarantã do Norte (MT). Os 109 votos obtidos por ela não foram suficientes para ocupar o cargo. Ela foi dona de uma loja que vende motosserra na cidade.

Ela ainda usa o codinome no Distrito de Cachoeira da Serra, onde vive e oferece seus serviços de cabeleireira. Mas seu nome verdadeiro aparece numa multa lavrada pelo Ibama em 20 de maio de 2005 por “destruir 70,93 hectares de floresta do bioma amazônico mediante uso do fogo”. A área corresponde a quase 71 campos de futebol.

Segundo está descrito na multa do Ibama, a ação criminosa aconteceu dentro da Reserva Biológica da Serra do Cachimbo, umas das unidades de conservação mais desmatadas do Pará, que fica na mesma região onde Nair vive atualmente. A multa foi de R$ 1,065 milhão. A área foi embargada e consta ainda que ela teve uma motosserra aprendida. Dona Nair, como é chamada, teve prazo para recorrer da multa. Não conseguimos apurar até o momento se ela foi efetivamente paga.

A denúncia de Nair Brizola foi feita no último dia 24 de agosto, quando ela, acompanhada de uma moça, circulava com sua camionete pela “Estrada da Bucha”, que dá acesso à Floresta Nacional do Jamanxim, onde nossa equipe de reportagem flagrava uma extensa área desmatada e que ardia em fogo.

Ela chama o ICMBio, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, de ONG.

Ivaci Matias

28 Ago 2019 – 20h27 Atualizado em 28 Ago 2019 – 22h14

