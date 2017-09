Pecuaristas cobram apoio para ajudar a combater queimadas em fazendas no Nortão

Algumas propriedades rurais no Nortão estão tendo muitos prejuízos causados por queimadas. De acordo com um pecuarista em Itaúba (103 quilômetros e Sinop), que possui uma área de 5,5 mil hectares na região, já foram destruídos mais de 30 quilômetros de extensão de pastagens, cercas, porteiras e coberturas de pastagem.

“O fogo já está há mais de 15 dias destruindo várias fazendas. Já está passando pela minha fazenda e o Corpo de Bombeiros de Colíder não tem estrutura para nos ajudar. Além disso, até agora, não foram nas localidades atingidas para verificar a situação. Já ligamos várias vezes e comunicamos o fato. O local é de mata densa, acesso muito difícil e não estamos conseguindo controlara as chamas”, disse o fazendeiro, que prefere não se identificar.

Ainda segundo ele, a tentativa de controlar os focos está sendo feita pelos funcionários com os maquinários da própria da fazenda. “Estamos tentando apagar o fogo há vários dias. Colocamos inúmeras máquinas, mas não estamos conseguindo controlar. A extensão da área queimada é quase que impossível apontar neste momento. Precisamos de ajuda”.

Outro lado

O comandante da companhia de bombeiros de Colíder, tenente Anderson Rodrigo da Silva informou, ao Só Notícias, que todas as ocorrências estão sendo atendidas de acordo com estrutura da corporação.

“Nossos militares foram deslocados para Itaúba. Conforme as solicitações vão entrado nós vamos atendendo. Nós atendemos 12 cidades na região. É uma demanda muito grande e nós conseguimos atender apenas uma de cada vez. Orientamos as pessoas a comunicarem as ocorrências através 193, que assim ficam gravadas todas elas e vão sendo programadas para serem atendidas. É muito importante que os fazendeiros façam aceiros. Muitas das vezes água não resolve. As áreas são muitos extensas e chegam de 12 a 13 quilômetros”.

