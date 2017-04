Pecuaristas do Pará dizem que preço da arroba caiu

Segundo os sindicatos, queda na venda é reflexo da Operação Carne Fraca. No entanto, segundo o Ministério da Indústria, exportação do produto aumentou 9% em março.

Pecuaristas do PA dizem que o preço da arroba do boi despencou após operação ‘Carne Fraca’

Mesmo com o escândalo envolvendo grandes grupos produtores de carne no Brasil, apontados pela Polícia Federal como vendedores de carne misturada a papelão e fora da validade, o preço do quilo do produto não reduziu nos supermercados do Pará. No entanto, os produtores do sudeste do estado reclamam que sentem os prejuízos.

Em Marabá, o preço da arroba do boi caiu 7%. A retração, segundo os pecuaristas, é reflexo da operação Carne Fraca. “Isso prejudica sim o produtor rural estávamos com o boi em torno de R$ 130, e hoje está R$ 122. O preço desabou”, diz Antônio Caetano, do Sindicato Rural de Marabá.

Em Altamira, no sudeste do Pará, os frigoríficos suspenderam temporariamente a compra do boi. “Estamos sofrendo o impacto severo dessa operação. Geralmente mandávamos de 1500 a 2 mil bois por semana aos frigoríficos, e há duas semanas, os bois estão parados”, diz Roberto Carvalho, do Sindicato Rural de Altamira.

O pará tem o terceiro maior rebanho do Brasil, e só consume 35% desse total. “Somos o maior maior exportador de carne bovina, de frango e o quarto de carne suína. Arranhar esse mercado atinge a balança comercial”, diz Guilherme Missen, zoootecnista.

Exportações em alta

Apesar dos sindicatos regionais relatarem crise no setor, a exportação de carnes pelo Brasil aumentou 9% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo informou nesta segunda-feira (3) o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

