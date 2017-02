Pecuaristas vão liberar rodovia em Novo Progresso às 16h

(Foto rodovia BR-163 -local do bloqueio em Novo Progresso)-Os pecuaristas que lideram um movimento em prol de alterações em uma medida provisória que criou uma nova área de preservação ambiental em Novo Progresso divulgou que vai liberar a rodovia. A liberação será nesta sexta-feira (03) , segundo eles houve avanços em Brasília e a rodovia será liberada às 16 horas e será mantido o acampamento.

Inicialmente ficou definido que a liberação será somente para veículos pequenos , ai os motoristas de caminhão fecharam a rodovia para impedir passagem deles, na tarde desta quinta-feira (02) a pressão dos motoristas de caminhões foi forte e a rodovia foi liberada por duas horas, hoje o anuncio foi que vai liberar geral. O protesto começou na quarta-feira (01) e houve algumas horas de liberação. Com o congestionamento atinge três quilômetros na rodovia , há PRF informou ao Jornal Folha do Progresso que esta se deslocando para no município.

As entidades cobram a alteração da Medida Provisória 756/2016 que alterou limites de unidades de conservação e, para isso, acabou pegando áreas produtivas da região. Os manifestantes apontam que este fato vai acarretar em perdas econômicas para o município. A rodovia será liberada nesta tarde as 16h00mn, mas será mantido o acampamento no local, informou a comissão do movimento.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

