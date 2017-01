Pedaço da Amazônia: veja as curiosidades de Belém

O Forte do Presépio, ponto de fundação de Belém, é um dos mais relevantes pontos históricos da capital paraense. (Foto: Ney Marcondes/Diário do Pará)

Há 401 anos, Belém era apenas uma área repleta de vegetação e árvores de grande porte. Próximo ao espaço onde fica o atual bairro da Cidade Velha, havia um imenso lago que seguia até onde atualmente é a avenida Almirante Tamandaré. Os habitantes eram todos indígenas da tribo Tupinambá, que falavam tupi, dormiam em ocas e viviam da caça, coleta, pesca e agricultura.

Enquanto isso, holandeses, franceses e portugueses viam na região uma oportunidade de expandir suas terras e riquezas. Para não perder o domínio da área – repleta de recursos naturais -, depois de já ter colonizado o restante do Brasil, Portugal decidiu ocupar, de vez, esse espaço. Assim, no dia 12 de janeiro de 1616, sob o comando do capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, fundava-se Belém.

De acordo com o historiador Michel Pinho, a fundação fez parte do processo de colonização do cabo Norte, como era chamada a região amazônica pertencente ao Brasil. À época, já havia passado mais de 1 século da colonização do País por Portugal e muitas das principais capitais – como Rio de Janeiro e Salvador – já eram submetidas ao comando europeu. Na Amazônia, porém, ainda havia muito a se desbravar.

“Foi uma decisão geopolítica. Já havia muitos franceses e holandeses interessados na área e os portugueses decidiram proteger o território”, explica o historiador. Ao aportar na Baía do Guajará, o primeiro passo de Castelo Branco foi encontrar um terreno mais alto, onde posteriormente foi construído o Forte do Presépio, um dos mais relevantes pontos turísticos e históricos da capital paraense.

“Houve grande espanto entre indígenas e portugueses, pelas diferenças culturais”, conta Pinho. Inicialmente, a relação foi amena, mas não demorou para que conflitos surgissem. O estopim foi em 1619, quando o cacique tupinambá Guaimiaba, conhecido como Cabelo de Velha, liderou o movimento contra os colonizadores, para, pouco depois, ser morto.



CASTELO BRANCO

De acordo com os indícios históricos, Castelo Branco nasceu em 1566 e chegou ao Brasil no início do século XVII, com o objetivo de ocupar o território para ocupação militar. “Ele tinha o dever de proteger as terras portuguesas”, diz o historiador. Três anos após a fundação de Belém, Castelo voltou para Portugal.

