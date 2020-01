Pedestres agem rápido e evitam que jovem se jogue de ponte em Marabá

Os moradores precisaram tranquilizar a jovem para que não se jogasse |(Foto: Reprodução)

Uma ação rápida de um grupo de pessoas conseguiu evitar que uma mulher caísse da ponte Rodoferroviária do Rio Tocantins, que dá acesso ao Núcleo São Félix e Nova Marabá, na cidade de Marabá, sudeste paraense. O fato ocorreu na noite de quinta-feira (2).

A jovem se equilibrava na margem da ponte quando o grupo de moradores começou a se aproximar e tentar tranquilizar a garota. Em determinado momento, uma das pessoas conseguiu segurar as pernas dela e puxá-la para o chão.

Posteriormente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá.

PROCURE AJUDA!

A ansiedade e a depressão são doenças que podem causar vários tipos de transtornos e levar a consequências drásticas como o suicídio, mas procurar ajuda é a melhor solução e ela pode estar bem mais próximo que imaginamos.

Desabafar com um amigo, com um familiar sobre o problema que se enfrenta pode ser uma saída.

Ainda, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma entidade que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. Basta ligar para o número 188.

(DOL com informações do portal Correio de Carajás)sexta-feira, 03/01/2020, 18:39

