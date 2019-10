Pediatra contamina 900 crianças com HIV no Paquistão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do site Extra

O pediatra foi preso e deverá responder por negligência e homicídio culposo. Muzaffar Ghanghro nega as acusações. Segundo autoridades paquistanesas, outros outros profissionais podem ter usado o mesmo expediente, ou seja, também aplicavam injeções em pacientes com agulhas ou seringas reutilizadas.

Exames feitos em 1100 pacientes revelaram a contaminação pelo vírus da Imunodeficiência Adquirida, a maioria deles eram crianças com menos de 12 anos. Imtiaz Jalbani, pai de seis filhos que faziam tratamento com o pediatra, disse ao jornal americano “The New York Times” que teria visto o médico buscando seringa em uma lixeira para aplicar uma medicação num de seus filhos. Diante da cena, ele teria questionado o profissional, que se limitou a responder que o homem era “muito pobre para pagar por uma nova”.

