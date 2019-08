Pedido de cassação de mandato de vereadora de Monte Alegre que faltava a sessões é arquivado

Maria Pereira de Macedo apresentou justificativas para as faltas as sessões — Foto: Reprodução/TSE

A votação foi realizada na noite de terça-feira (6). No momento da votação, a vereadora apresentou todas as justificativas das 18 faltas das 49 sessões.

O pedido de cassação contra o mandato da vereadora Maria Pereira de Macedo (MDB), conhecida como “Marinete”, da Câmara Municipal de Monte Alegre, no oeste do Pará, foi arquivado após 14 votos a favor. A votação foi realizada na noite de terça-feira (6). O pedido tinha sido protocolado no dia 29 de julho, pelo presidente do Conselho Popular pela Ética e Transparência Administrativa do Município (Copetramma).

No momento da votação, a vereadora apresentou todas as justificativas das 18 faltas das 49 sessões, e não precisou usar o regimento interno da casa, que dá o direito de faltar até três sessões mensais. Dentre as justificativas, que já haviam sido feitas a casa, problemas sérios de saúde, já que a vereadora precisou se submeter a um tratamento, foram justificativas para algumas ausências.

Agora, Emanuel Teixeira, presidente do Copetramma, terá que provar na justiça o pedido de cassação contra a vereadora.

