Pedreiro é preso suspeito de abusar da enteada de 8 anos de idade, em Parauapebas

Homem de 35 anos foi perseguido por populares. Suspeito era casado há poucos meses com a mãe da criança. Ele nega o crime. Um pedreiro de 35 anos foi preso neste domingo (22), suspeito de estuprar a enteada, de 8 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito quase foi linchado pela população. O caso ocorreu em Parauapebas, sudeste do estado.

