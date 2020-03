Pedreiro encontra criança recém-nascida dentro de mala em Alenquer

Confira momento do resgate de recém-nascido encontrado dentro de mala no Pará – (Foto:Reprodução)

Alfredo Mota trabalhava na obra de uma casa quando ouviu um choro e ao entrar no terreno para ver o que era, se deparou com o bebê na mala.

Uma criança recém-nascida foi abandonada pela mãe dentro de uma mala no corredor de um terreno onde há vários quartos de aluguel, em Alenquer, oeste do Pará. A criança foi encontrada na tarde desta quinta-feira (5) por um pedreiro que trabalhava em uma obra ao lado. Ele ouviu um choro e ao entrar no terreno vizinho para ver o que era, se deparou a criança dentro da mala. (veja o vídeo acima)

O pedreiro Alfredo Mota chamou os outros trabalhadores e rapidamente várias pessoas se juntaram no local para saber o que havia acontecido. A Polícia Militar e o Samu foram acionados e a criança do sexo feminino que estava enrolada em um lençol, ainda com a placenta e do córdão umbilical foi levada de ambulância para o Hospital Municipal de Alenquer.

De acordo com a técnica de enfermagem Maria de Jesus Rodrigues, a criança estava com o corpinho cheio de marcas de ferradas de formigas.

“Quando vi aquela cena me deu aperto no coração. Espero que essa criança sobreviva”, disse emocionado o pedreiro Alfredo Mota.

Vizinhos relataram à polícia que na noite de quarta-feira (4) ouviram o choro da criança, mas achavam que fosse um gato e ninguém teve a curiosidade de ir até o local.

Mesmo para quem está acostumado a situações difíceis, como o auxiliar do Samu Carlos Araújo (Bozó), encontrar uma criança recém-nascida com um dos dedos amarrado no zíper da mala foi impactante. “Eu sou pai, me doeu no coração ver uma criança indefesa abandonada dentro de uma mala. É um milagre ela estar viva”, disse.

Nesta quinta-feira (5), uma mulher deu entrada no Hospital Municipal de Alenquer com sangramento. Ela e seu companheiro relataram que ela teria sofrido um aborto espontâneo. A polícia investiga se a mulher é a mãe do bebê abandonado na mala. Há um mês a mulher estava morando em uma residência ao lado de onde a criança foi encontrada.

*Colaborou Ramon Azevedo, da TV Tapajós

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...