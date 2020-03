Pedreiro ex-morador de Novo Progresso é encontrado morto em Guarantã do Norte MT

(Foto:Facebook)- O Pedreiro Ronaldo Lima Paixão, 32 anos, foi encontrado morto com perfuração no corpo na manhã desta quinta-feira (06) em uma comunidade no município de Guarantã do Norte no Mato Grosso.

De acordo com informações da família populares encontraram o corpo na Comunidade do Bairro Maranata , no município de Guarantã do Norte e chamaram a Polícia Militar.

Ronaldo foi encontrado com mais de 10 perfurações possivelmente de faca no corpo dele.

A motivação do crime ainda não foi descoberta, a família (esposa) contou aos policiais que Ronaldo chegou em casa de madrugada com alguns ferimentos. Revoltado, pegou uma faca e voltou para rua dizendo que iria ‘acertar as contas’ com os acusados de terem o espancado.

Investigação da Policia

Na tarde desta quinta-feira (05) a Policia prendeu três pessoas acusadas de ter assassinado Ronaldo entre eles um adolescente. O serviço de inteligência da policia civil chegou até os suspeitos após chegar no local onde o corpo foi arrastado, um dos suspeitos estava em um no imóvel próximo e tentou fugir , a policia fechou o cerco e prendeu um que confessou o crime entregou os outros suspeitos.

Ronaldo havia se mudado ano passado para trabalhava para empresa de construção Bélgica em Guarantã do Norte (MT).

O Corpo de Ronaldo Lima Paixão, foi transladado para cidade de Novo Progresso, o velório acontece na residência dos familiares no Bairro Vista Alegre, o sepultamento será ainda hoje no cemitério municipal.

