Peixe-boi de 200 kg é achado ferido por arpão no interior de Santarém, PA

Animal mede 2 m e foi avistado por um pescador na tarde desta quinta-feira.

Uma operação conjunta do ICMBio e do zoológico deve fazer o resgate.

Um peixe-boi de aproximadamente 200 kg foi encontrado ferido por arpão na tarde desta quinta-feira (16), na comunidade Água Preta, no rio Amazonas, interior de Santarém, oeste do Pará. O animal foi avistado por um pescador da região, que acionou a equipe do zoológico de uma faculdade particular do município, responsável por reabilitar e devolver esse e outros tipos de animais ao seu habitat.

O animal encontrado é uma fêmea e mede 2m de comprimento. Uma operação conjunta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a equipe do zoológico fará o resgate do animal na manhã de sexta-feira (17). A previsão é que as equipes sigam para a comunidade às 9h e retornem até o início da tarde. Enquanto isso, o peixe-boi ficará sob cuidados dos moradores da região.

Para o médico veterinário Jairo Moura, com a pesca constante nos rios da região, muitos animais ficam vulneráveis em arpões e redes. “As informações que foram repassadas pelos moradores é que animal foi encontrado com um arpão afixado em seu pedúnculo caudal. A equipe do zoológico fará o acompanhamento necessário para a recuperação e reintrodução do animal na natureza”, afirmou.

Fonte: G1 PA.

